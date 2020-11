WhatsApp permitirá poner un fondo diferente en cada chat

Hoy ha llegado una nueva actualización beta a la aplicación de WhatsApp en Android, y su cambio más grande es la posibilidad de cambiar el fondo de pantalla de cada chat de forma individual, de manera que puedes personalizar aún más el aspecto de la aplicación.

Según menciona WABetaInfo, ahora cuando queramos cambiar un fondo de pantalla se nos preguntará si queremos aplicarlo solo a ese chat, o bien, a todos los chats en la aplicación, por lo que podrás seleccionar la opción que más te agrade. La única excepción es que si eliges cambiarla para todos los chats, este cambio no se aplicará para los chats que ya tengan un wallpaper diferente, así que si te llegas a equivocar de opción no te preocupes, los chats a los que ya les estableciste un fondo de pantalla único no se verán afectados.

Asimismo, estos fondos de pantalla podrán “editarse” de cierta manera que al establecerlos podrás atenuar el fondo para darle un toque más a tu gusto.

Los usuarios podrán elegir entre 32 fondos de pantalla claros y 29 fondos oscuros que idealmente serían la mejor opción si tienes el modo oscuro activado en tu aplicación, pero también seguirá estando disponible la opción de fondos de pantalla de color sólido y también la de seleccionar una imagen de la galería para establecer como fondo del chat, indica Unocero.

Y otro detalle muy interesante es que si eliges un color sólido como fondo también podrás agregar o quitar los pequeños y bonitos dibujos que vienen en el chat por defecto de WhatsApp, así que no tendrás que ver únicamente un color liso en cada chat.

Por otro lado, WABetaInfo menciona que la opción de los pequeños dibujos de WhataApp en el fondo de pantalla también estarán disponibles en los fondos de pantalla de la versión de escritorio.

Tendremos que esperar para que esta función llegue a la versión estable, pero de momento los usuarios de Android ya pueden disfrutar de esta característica si están inscritos al programa beta.