WhatsApp: con este truco podrás saber si un extraño tiene tu número guardado

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea favorita de millones de usuarios, la cual facilita la comunicación con seres queridos; sin embargo, la popularidad tiene un serio problema, pues necesita de nuestro número de teléfono para crear el usuario en nuestra lista de contactos. Algo que puede provocar que el mismo termine en la agenda de otras personas, desconocidos o usuarios maliciosos.

Con este sencillo truco podrás saber si algún extraño tiene agregado tu número.

Puede parecer imposible saber quien tiene nuestro número en su teléfono, pero el servicio de WhatsApp tiene un secreto en Android como en IOS el cual permite saber si un extraño o desconocido nos tiene en su lista de contactos.

Lo primero que hay que hacer es crear un canal de difusión con todos tus contactos y grupos de WhatsApp en los que estás participando, medida que permite enviar un mismo mensaje a varios contactos a la vez sin necesidad de crear un grupo.

Poco tiempo después, al acceder a la información del mensaje podrás ver quienes leyeron el texto, así como la hora y qué contactos todavía no lo han visto. Si en esta sección aparece algún número que no tengas registrado, o que no puedas relacionar con algún conocido significa que tiene tu número en su agenda.