WhatsApp Plus: Qué es y cómo funciona

La aplicación de mensajería instantánea más popular, por lo menos en occidente, es sin duda WhatsApp. Se han implementado varias mejoras a lo largo del tiempo. No hace mucho se confirmó que ya puedes descargar la app de escritorio para Windows, o más recientemente que podrás utilizar el modo compañero en tablets para tener la misma cuenta en dos dispositivos.

A veces la tardanza en actualizaciones han hecho que varios usuarios busquen alternativas. La

aplicación más famosa no oficial es WhatsApp Plus, ¿Pero sabías que tiene algunos riesgos?.

¿Qué es WhatsApp Plus?

Se trata de un mod de WhatsApp que cuenta con varias funcionalidades añadidas que de otro modo no están disponibles en la versión oficial de la conocida app.

Los mods generalmente son desarrollados partiendo del código fuente de WhatsApp y sin el permiso de sus propietarios. Al no estar autorizada, no está disponible para descargar en tiendas de aplicaciones oficiales como Google Play Store y App Store.

WhatsApp Plus tiene su propio ritmo de actualización anual y nada tiene que ver con la app oficial, eso implica que tendrás que ir dejando atrás nuevas funciones que llegan a la versión real, indica Xataka.

La aplicación no oficial se encuentra principalmente pensada para aquellos que buscan un mayor nivel de personalización para WhatsApp e incluye multitud de temas y fondos, una gran cantidad de emojis imposibles de encontrar en la versión original, y otra serie de mejoras.

Además es cierto que funciones que eran exclusivas de WhatsApp Plus cómo eliminar mensajes, reaccionar a los mensajes con emojis y esconder el estado en línea, fueron llegando poco a poco a la versión oficial.

¿Me banean, bloquean o suspenden por usar WhatsApp Plus?

WhatsApp sí te puede banear la cuenta si encuentra el uso de esta aplicación y podrías tener muchos problemas para poder recuperarla.

Si recibes un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp.

Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a utilizar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida indefinidamente.

Utilizar WhatsApp Plus no es lo más recomendable. La app no es peligrosa como tal, pero puede generar un riesgo para la seguridad de tus datos privados. Al no ser oficial, utiliza servidores distintos a la original y puede llevar a que seas víctima de hackeos.

WhatsApp Plus tampoco cuenta con la tecnología de cifrado de extremo a extremo que protege las conversaciones de los usuarios para que nadie pueda leerlas. De este modo, incluso los mensajes de los chats de conversación pueden ser vulnerados y la app oficial no se hace responsable de estos riesgos que puedas tener al usar este servicio ilegal.

La recomendación es que siempre uses la aplicación oficial, ya que como puedes ver, aunque sea lento, la versión oficial ha ido incorporando funciones de WhatsApp Plus, por lo que no hay motivo de poner en peligro tu información.