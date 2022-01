WhatsApp: Este es el nuevo fraude a través de la aplicación

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp están hechas con la finalidad de facilitar la comunicación entre las personas que no están cerca, hay quienes hacen uso de estas para cometer delitos como la estafa, opacando así los distintos beneficios que nos ofrecen.

Actualmente uno de los engaños más usados por los estafadores en WhatsApp es la del “amigo que necesita ayuda”.

Para esto los ciberdelincuentes hacen uso de una cuenta que ha sido hackeada y le mandan mensajes a los amigos o familiares del titular de la cuenta para pedirles dinero.

¿Cómo operan los ciberdelincuentes en aplicaciones como WhatsApp?

Para ejemplificar esta estafa, el portal Todo digital tomó el caso de Sinaí, usuaria de WhatsApp que fue víctima de esta estafa a nombre de su amigo Alex que reside en Estados Unidos, y quien supuestamente le contó que enviaría electrodomésticos a México, por lo que necesitaba de su ayuda para que recibiera el paquete en su casa, incluso hasta le mandó una foto de la factura del envío.

Sobre esto, dos días después, Sinaí recibió un mensaje de WhatsApp supuestamente de parte de la paquetería Fedex, donde se le informaba que como el envío rebasaba el valor monetario permitido, se le había puesto una multa de más de 120 mil pesos por parte del SAT.

Tras esto Alex le aseguró a Sinaí que le había transferido el dinero por dicha multa, incluso volvió a recibir una foto que presuntamente confirmaba la transacción.

Sin embargo, debido a que supuestamente la transferencia se realizó en sábado, el dinero aún no se reflejaba en su cuenta. No obstante Alex le insistió a Sinaí que no podía perder tal paquete, y ante esto le pidió que fuera ella quien pagara el dinero de la multa para que el envío no fuera regresado a aduana, pues contenía algo más que electrodomésticos.

Paquete presuntamente también tenía dinero

Posteriormente, Sinaí contó que su amigo le confesó que tal paquete escondía unos dos millones de dólares, además de que la amenazó para que pagara la multa, pues si las autoridades descubrían el contenido del paquete entonces ella también se vería afectada.

Debido a la presión por parte de su amigo y de la supuesta empresa Fedex, Sinaí terminó pagando la mitad de la multa, o sea 47 mil pesos.

Al mandar captura de pantalla sobre el depósito, Sinaí se dio cuenta que se trataba de un fraude, pues los delincuentes admitieron el hecho y hasta se burlaron de ella.

Tras esta desafortunada experiencia, Sinaí comentó que ahora es muy desconfiada cuando habla con sus contactos de WhatsApp, pero que esto la ha hecho tomar más precauciones para evitar ser víctima de otro fraude.