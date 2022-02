WhatsApp: De esta manera puedes escuchar audios sin que la otra persona se de cuenta

CIUDAD DE MÉXICO.- Actualmente WhatsApp nos ofrece distintas opciones para hacernos más cómodo el uso de la aplicación, entra estas se encuentra el desactivar la confirmación de lectura para evitar que nuestros contactos sepan si ya leímos su mensaje.

No obstante, esta función no sirve para las notas de voz, pues, aunque la confirmación de lectura este desactivada se sigue informando si escuchamos o no los audios.

Aunque por sí sola la app no cuente con una función especifica para escuchar las notas de voz de forma incógnita, aquí te mostramos unos trucos proporcionados por el portal experto en tecnología Todo digital, para escucharlos sin que lo sepan.

¿Cómo escuchar audios de WhatsApp sin que se den cuenta?

Para escuchar audios de WhatsApp sin que se den cuenta debes hacer lo siguiente:

Ve a los chats y selecciona “nuevo chat”.

Elige la opción “crear grupo”.

Omite la opción para añadir personas , de esta manera solo tú estarás en el grupo.

la opción para , de esta manera solo tú estarás en el grupo. Ahora solo deberás reenviar el audio recibido a este grupo y escucharlo desde aquí, así la otra persona no sabrá que ya lo escuchaste.

Activa el modo avión

Otra manera de escuchar audios sin que quede rastro es activando el modo avión antes de reproducir el audio. Esta opción te servirá tanto en Android como iPhone.