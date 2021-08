WhatsApp: Contará con la función de enviar fotos y que se borren de manera automática

La aplicación de mensajería WhatsApp presenta función para enviar fotos o videos que se borrarán después de verlas, algo similar a lo que han hecho otras plataformas, como Instagram o Snapchat, publica Expansión.

“Son archivos que desaparecen del chat una vez que el destinatario los abre y otorgan a los usuarios un mayor control de su privacidad”, indica WhatsApp en un comunicado.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Al igual que todos los mensajes personales que envías a través de WhatsApp, los archivos de visualización única están protegidos por cifrado de extremo a extremo y ni siquiera la app puede verlos.

Cuando se vea el archivo multimedia, el mensaje se marcará como "abierto" para evitar cualquier confusión sobre el desarrollo del chat.

“Implementaremos esta función globalmente a partir de esta semana y nos encantaría recibir comentarios sobre esta nueva forma de enviar archivos privados que desaparecen”, precisó WhatsApp en un comunicado.

Aunque es posible controlar este envío, la empresa indicó que aún no desarrollan tecnología que identifique que el usuario que recibe estas imágenes le tomé una captura de pantalla a la imagen, por lo que se recomienda que se use la herramienta con precaución, con el fin de evitar que contenido que los usuarios no quieran que se reproducido se mantenga como privado.