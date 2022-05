WhatsApp: Así puedes configurar tu celular para que Bob Esponja te avise cuando tengas un mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Por default al adquirir un celular este viene con tonos predeterminados tanto en llamadas como notificaciones, pero estos pueden resultar aburridos o genéricos.

La buena noticia es que puedes cambiar los tonos por unos más llamativos o para saber quién te esta escribiendo en particular.

A continuación, te decimos cómo hacerle para que sea Bob Esponja quien te avise que te ha llegado un mensaje de WhatsApp.

¿Cómo configurar un tono de Bob Esponja para mensajes de WhatsApp?

De acuerdo con el portal experto en tecnología, Todo digital, este truco solo está disponible para teléfonos con Android, por lo que si utilizas un teléfono iPhone o cualquier otro equipo Apple no podrás usarlo.

Para esto no necesitarás instalar ningún software extraño en tu celular, solo seguir los siguientes pasos:

Entra a la página Fakeyou y selecciona la voz de Bob Esponja (o si deseas cualquier otro personaje también puedes hacerlo).

y selecciona la voz de (o si deseas cualquier otro personaje también puedes hacerlo). Escribe el mensaje que quieres que diga. Pulsa los botones “Hablar” y “ Claro”.

y Descarga el audio que acabas de generar e ingresa a WhatsApp .

. Pulsa el ícono de tres puntos que está en la esquina superior derecha.

que está en la esquina superior derecha. Selecciona la opción “Ajustes” y después “Notificaciones” .

y después . Presiona en “Tono de notificación” y te aparecerán los ringtones predeterminados.

y te aparecerán los ringtones predeterminados. Busca la opción “Agregar tono”. Ahora deberás escoger el audio de Bob Esponja que descargaste.

Al terminar guarda los cambios y espera a que recibas un mensaje para poder escuchar la notificación con su nuevo tono.

Si no eres fanático de Bob Esponja, no te preocupes, también hay voces de otros personajes como Toretto, Homero Simpson, Darth Vader, etc.