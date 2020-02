Wasavi, la app para programar mensajes en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO.- WhatsApp ha evolucionado la forma en que sus usuarios pueden interactuar entre si, aunque hay algunas funciones que no se han implementado pero nos encantaría poder hacer uso de estas opciones.

Una de las características más deseadas por los usuarios es el poder enviar mensajes automáticos, los cuales serían programados con anticipación en caso de no estar disponible en determinada ocasión.

Aunque WhatsApp no brinda esta función, una aplicación externa nos brinda esta opción “Chat Automation and Scheduling for WhatsApp”, mayormente conocida como ‘Wasavi’, disponible tanto como para la versión normal como la versión ejecutiva de WhatsApp for Business, que además de programar chats privados para algún grupo en particular, permite crear notas, recordatorios y alarmas por si prefieres enviar el mensaje por ti mismo.

Wasabi es bastante sencillo de usar, solo basta con dar permiso a la aplicación y el acceso a tus contactos, te diriges al icono en forma de globo que aparece en la pantalla, busca la opción "Schedule Message" (programar mensaje), por lo que tendrás que elegir la lista de contactos que recibirán este mensaje programado.