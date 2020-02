WandaVision llegará en diciembre

CIUDAD DE MÉXICO.- Disney+ y Marvel Studios nos ha revelado el teaser de lo que será su próxima gran serie de superhéroes, apostando por una formula diferente a la que estamos acostumbrados.

La historia será una comedia idílica en donde ambos protagonistas viven en armonía y felicidad, hasta que el momento en dónde Wanda empieza a darse cuenta que lo que está viviendo no es más que una mentira y posiblemente termine por convertirse en un drama.

WandaVision se sitúa cronológicamente después de Avengers: Endgame, donde Thanos ya fue vencido y Wanda pudo hacer justicia contra el titan, pero aún no ha superado la pérdida de su amado Vision.

Wanda Maximoff se decide "vivir felizmente" por lo que crea un mundo de ficción al lado de su amado Vision.

WandaVision de Marvel Studios fusiona el estilo de las sitcom clásicas con el Universo Cinemático de Marvel con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany). Estos dos seres de gran poder viven su ideal vida cuando comienzan a sospechar que las cosas no son como parecen. La nueva serie está dirigida por Matt Shakman; Jac Schaeffer es el guionista principal. Se estrenará en Disney+ este año.

WandaVision estará conectada con la película de "Doctor Strange: In the Multiverse of Madness", por lo que Wanda sea la responsable de todos los eventos que están por venir en la nueva cinta.