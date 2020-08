Walmart se une a Microsoft en una oferta por TikTok

Walmart es la última compañía en querer una parte de TikTok, la popular aplicación de vídeo de propiedad china que ha sido criticada por la administración Trump.

El minorista más grande del mundo hizo una oferta conjunta con el gigante tecnológico Microsoft para comprar el negocio de TikTok en Estados Unidos, según una persona cercana al trato que no está autorizada a discutir los términos públicamente.

Puede parecer una combinación poco probable, pero Microsoft y Walmart ya son socios comerciales. Microsoft proporciona servicios de computación en la nube que ayudan a administrar las tiendas minoristas y las compras en línea. Las dos compañías firmaron una asociación de 5 años en 2018, lo que les permite unir fuerzas contra un rival compartido: el gigante de las compras en línea Amazon.

Walmart dijo en un comunicado el jueves que un acuerdo con Microsoft y TikTok podría ayudarlo a expandir su negocio de publicidad y llegar a más compradores.

TikTok, a través de sus vídeos divertidos y tontos, ha ganado 100 millones de usuarios en EE. UU. Pero la Casa Blanca está presionando al propietario chino de TikTok, ByteDance, para que venda su negocio en Estados Unidos si quiere seguir operando en el país, citando riesgos de seguridad.

Microsoft ha confirmado conversaciones con TikTok; otras empresas de tecnología como Oracle también están interesadas en una posible adquisición. Si bien ByteDance no ha revelado el precio de venta de TikTok, el Wall Street Journal informó el jueves que está buscando aproximadamente $ 30 mil millones para las operaciones de TikTok en Estados Unidos . The Journal informó que los postores hasta ahora no han estado dispuestos a pagar ese precio. TikTok no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

Durante el año pasado, TikTok intentó poner distancia entre su aplicación y su propiedad china. Instaló al ex alto ejecutivo de Disney Kevin Mayer como su CEO estadounidense, pero renunció el jueves después de solo unos meses en el trabajo.

En una carta a los empleados, Mayer dijo que su decisión de irse se produce después de que "el entorno político ha cambiado drásticamente".

ByteDance lanzó TikTok en 2017, luego compró Musical.ly, un servicio de video popular entre los adolescentes en los EE. UU. Y Europa, y combinó los dos. Un servicio gemelo, Douyin, está disponible para usuarios chinos.

A las autoridades estadounidenses les preocupa que TikTok entregue los datos de los usuarios a las autoridades chinas y que censure el contenido que molestaría a China. TikTok niega que haya compartido datos de usuarios con el gobierno chino y no lo haría si se le solicitara, ni censuró vídeos a solicitud de las autoridades chinas. Dice que no es una amenaza a la seguridad nacional.

La situación de la venta ha sido inusual, con el presidente Donald Trump exigiendo el pago del gobierno de Estados Unidos por su participación en la organización de un acuerdo, un paso que los expertos dicen que no tiene precedentes. El presidente dijo el 18 de agosto que Oracle era "una gran empresa" que "podía manejar" la compra de TikTok. Se negó a indicar una preferencia entre Oracle y Microsoft como compradores.