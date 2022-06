Viene crossover entre Call of Duty y Terminator

Activision ha dado inicio a la promoción del inminente encuentro de Terminator con Call of Duty Vanguard y Warzone, lo que será un deleite para los fans.

El crossover llegará en la Temporada 4: Mercenaries of Fortune, que estará disponible en ambos juegos el 22 de junio, luego de una actualización de Call of Duty Vanguard hoy y una actualización de Warzone mañana a las 11 de la mañana hora de la CDMX.

“Parece que algunos mercenarios anotaron un botín inusual”, decía un tweet de la cuenta oficial de Call of Duty el día de hoy. “Algunos metales preciosos brillan más en la oscuridad. ¿Quién puede identificar?

El mensaje también tenía una imagen que mostraba una pila de lingotes de oro y uno de plata solitario, que luego se dijo que estaba compuesto de polialeación mimética, el metal líquido utilizado por Skynet para fabricar los modelos Terminator, incluido el T-1000, que son capaces de cambio de forma y mimetismo.

Las colaboraciones de Call of Duty

Terminator será el último de una crossover de películas de Call of Duty. El año pasado, los héroes de acción de los 80 John Rambo y John McClane se agregaron a Warzone, Black Ops Cold War y Call of Duty Mobile en Rambo y Die Hard DLC.

En el mes pasado, el evento Operation Monarch de Warzone vio a los monstruos de las películas King Kong y Godzilla desatados en Caldera en un modo de tiempo limitado, indica Unocero.

Encabezando la actualización de la temporada 4 de Warzone hay un nuevo mapa de Battle Royale de Resurgence llamado Fortune’s Keep.

Las actualizaciones de Caldera incorporan la reducción de la vegetación de la isla en un 50 %, lo que resulta en una mejor visibilidad, y la adición de Storage Zone, el complejo que aparecía anteriormente en el mapa Verdansk original de Warzone.

Vanguard además obtiene dos nuevos mapas multijugador y un nuevo mapa Zombies en forma de una versión actualizada de Shi No Numa, que salió originalmente en Call of Duty: World at War.