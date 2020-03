Videojuegos gratuitos para pasar la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO.- Los videojuegos son uno de los pasatiempos más populares. Hay videojuegos para todos los gustos gracias a la variedad de estilos y géneros existentes. La pandemia del Covid-19 ha obligado a gobiernos a parar actividades de recintos de entretenimiento (como salas de cine, por ejemplo).

El distanciamiento social es una de las mejores maneras para evitar la expansión de la enfermedad y aplanar la curva de contagio.

Sin embargo, para algunas personas puede resultar un poco difícil estar en casa sin salir. Por eso es importante buscar alguna manera para hacer más llevadera esta temporada de aislamiento social.

Mucha gente pensaría que para jugar videojuegos se requiere pagar sumas altas de dinero. Pero esto no es siempre cierto. Aunque muchos títulos sí tienen un costo, hay algunos otros que se pueden jugar sin tener que pagar para poder acceder a ellos o descargarlos. En inglés, a estos videojuegos se les conoce free to play. Si bien existen decenas de ellos, estos son algunos de los más populares.

League of Legends

Este multijugador de arena de batalla en línea (MOBA, por sus siglas en inglés) es uno de los free to play más populares a nivel mundial. Incluso, ya es considerado deporte y se llevan a cabo torneos, tanto nacionales como internacionales. Este juego pone a competir a dos equipos (de cinco integrantes) quienes deben destruir la base del contrario. Hay tres carriles de juego, cada uno con su nombre y dinámica particulares. Riot Games, la desarrolladora, recientemente sacó otros títulos y modalidades de juego basados en los personajes de League of Legends.

Fortnite Battle Royale

Lanzado en 2017, rápidamente se convirtió en uno de los videojuegos más populares entre los gamers. De dinámica battle royale, en este videojuego pueden participar hasta 100 jugadores (solo, en dúos o en escuadrones de hasta cuatro jugadores). El objetivo es ser el último jugador con vida (ya sea al matar o evadir a los otros participantes). El otro elemento a considerar, es que los jugadores deben mantenerse dentro de una zona segura - que se encoge constantemente - para evitar recibir daños letales por estar fuera de ella.

Call of Duty: WarZone

Este título, lanzado el 10 de marzo de 2020, forma parte de la franquicia Call of Duty. Este videojuego free to play, es del género battle royale y permite el combate multijugador en línea (ambientado en la ciudad ficticia de Verdansk) entre 150 jugadores. Una característica interesante de este título, es que la muerte del personaje en Warzone no necesariamente significa la derrota del jugador pues se puede aprovechar una mecánica de reaparición disponible. Warzone cuenta con dos modos de juego: Battle Royale y Botín.

Battle for Wesnoth

Este juego de estrategia por turnos está ambientado en un mundo de fantasía. Aquí, los jugadores controlan una serie de personajes, cada uno con habilidades únicas, que luchan hasta cumplir el objetivo del escenario o derrotar al enemigo. Se puede formar parte de una de las seis facciones distintas (con características específicas) y controlar a un personaje de alguna de las dieciséis razas disponibles. Los modos de juego son: por campaña (hay trece disponibles, más algunas descargables) o multijugador en alguna de sus tres modalidades disponibles.

Gwent: The Witcher Card Game

Este título, basado en los personajes de The Witcher de Andrzej Sapkowski, es un videojuego gratuito de cartas coleccionables. Este es un juego por turnos entre dos jugadores; cada partida tiene tres rondas. Los mazos de cartas de los jugadores se conforman de dos tipos de cartas: de oro o de bronce (las primeras son más poderosas). Cada mazo pertenece a una facción que ofrece distintos estilos de juego. El juego presenta varios modos de juego; "Clásico" que permite a los jugadores desafiarse entre sí de forma clasificatoria o no; "Entrenamiento" para los que inician y "De Temporada" el cual otorga nuevas experiencias al jugar partidas que cambian según la temporada en ese momento.