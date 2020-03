Videojuegos con presencia femenina

HERMOSILLO, Sonora.- Se posee la idea que las mujeres en los videojuegos sólo cumplen los típicos papeles de “damiselas en peligro”. Sin embargo, desde el inicio de esta industria, han existido féminas que protagonizan sus propias entregas.

Por ello, se enlistan a los personajes femeninos jugables que protagonizan o forman un rol importante en el desarrollo de un videojuego.

Arcade-Museum

Ms Pac-Man

La primera protagonista en la historia de los videojuegos fue Ms Pac-Man, en respuesta a la popularidad del juego de arcade Pac-Man entre jugadoras en 1981. El juego es casi idéntico al original, salvo por ligeros cambios.

Syfy

Entrenadora Pokémon

La fiebre amarilla decidió darle lugar a sus jugadoras y a partir de Pokémon Crystal (tercera entrega de la segunda generación), uno puede decidir el género del entrenador.

Desde entonces, May, Serena, Hilda, Gloria, entre otras, han sido personajes jugables en el universo Pokémon. Incluso en el reciente Super Smash Bros Ultimate, se tiene la opción de pelear con un entrenador o entrenadora Pokémon.

Final Fantasy Wiki

Aeris/Aerith Gainsborough

Su breve aparición en Final Fantasy VII conquistó a fanáticos de esta saga y a la crítica. Aeris es una mujer dulce pero de carácter bien definido, decidiendo ella misma su destino en la historia del aplaudido videojuego.

Vandal

Tracer

Lena Oxton, “Tracer”, es uno de los personajes más recordados del first-person shooter Overwatch. Su imagen se envolvió en la polémica cuando fanáticos generaron pornografía utilizándola, lo cual ha sido duramente criticado (y eliminado) por la desarrolladora Blizzard Entertainment.

Street Fighter Wiki

Chun-Li

La “mujer más fuerte del mundo” apareció por primera vez en Street Fighter II: The World Warrior, y es una de las mayores representantes de la presencia femenina en videojuegos.

Chun-Li, además de dominar artes marciales, es una oficial de la Interpol que busca venganza por la muerte de su padre.

Metroidover

Samus Aran

La cazarrecompensas fue una de las primeras heroínas presentadas en los videojuegos. Fue creada por Makoto Kano y Gunpei Yokoi en Metroid para la Nintendo Entertainment System, en 1986.

Además de protagonizar la saga Metroid, Samus es personaje jugable en Super Smash Bros, estando presente desde el primer juego para Nintendo 64.

Muchos ignoraban que Samus era mujer en la primera entrega de la saga, ya que se debía completar el juego en menos de cinco horas para esta revelación.

Capital Gaming

Jill Valentine

La agente aparece recurrentemente en diversos juegos de la saga Resident Evil. Es parte del grupo especializado STARS, de la policía de Raccoon City. En las adaptaciones cinematográficas, Jill ha sido interpretada por la actriz Sienna Guillory.

Vida Extra

Bayonetta

Esta bruja despierta de un letargo de 500 años para redescubrir su pasado. Además de sus habilidades mágicas, utiliza armas de fuego y puede cambiar de forma. Desde la entrega de Super Smash Bros para Wii U y 3DS, forma parte de los personajes jugables.

Vida Extra

Shantae

La mitad genio es protagonista de diversos juegos de plataformas que llevan su nombre. Shantae busca frustrar los planes de la pirata, Risky Boots u otras fuerzas que amenazan su ciudad.

Alfa Beta

Lara Croft

Otra de las heroínas sobresalientes de los juegos de video ganó mayor popularidad con las películas protagonizadas por Angelina Jolie y recientemente por Alicia Vikander.

Protagoniza la serie Tomb Raider, donde se toma el papel de la arqueóloga en sus aventuras por tumbas antiguas.

As

Ellie

The Last of Us se estrenó en el año 2013 para la consola PlayStation 3, encontrando su lugar de inmediato entre los videojuegos más aplaudidos de la historia, además de ganar miles de fans.

Narra la vida de Joel y Ellie en un mundo postapocalíptico tras una terrible pandemia, donde la joven será un gran punto clave para acabar con la situación.

AC Fandom

Kassandra

Aunque la saga Assassin’s Creed (AC) ha mostrado mujeres fuertes a lo largo de sus entregas, Kassandra de AC Odyssey se posicionó rápidamente como el personaje favorito de muchos.

Su vida se ubica en plena Guerra del Peloponeso, donde sobresale como mercenaria. Conoce a personajes importantes de la época como Sócrates e Hipócrates.