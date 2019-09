Ventajas y desventajas de la nueva Nintendo Switch Lite

CIUDAD DE MÉXICO.- Nintendo anunció, el pasado 10 de julio, la nueva versión de su consola de videojuegos, la Nintendo Switch Lite, un modelo más pequeño y económico enfocado al juego portátil.

La consola ya está disponible en el mercado y, en Tech Bit, la probamos para compartirte nuestra experiencia con este gadget.

En cuanto a su diseño, por su tamaño, esta consola es más cómoda de llevar en las manos en comparación con el modelo anterior. Además, la textura de su cuerpo, al igual que de los botones y joysticks, es agradable al tacto.

En cuanto al cuerpo, este no tiene una textura lisa, lo que permite tener un mejor agarre al momento de jugar una partida. Otro punto a su favor es que su acabado es a prueba de huellas digitales y la grasa natural de tus dedos por lo que se mantiene limpia.

Es importante tomar en cuenta que este modelo está diseñado específicamente para el juego portátil por lo que no es compatible con el dock de la Switch normal o con ningún otro tipo de aditamentos para conectarla a una pantalla de televisión.

Otro detalle que salta a la vista es que, a diferencia de su hermano mayor, el Switch Lite no tiene Joy-Cons desmontables, ya que estos se encuentran integrados en el cuerpo de la consola. Sin embargo, cuenta con los mismos botones y joysticks que la versión estándar, con la diferencia de que los botones del lado izquierdo del Switch tradicional, desaparecen y, en su lugar, se encuentra una cruceta.

No obstante, este modelo no está para nada limitado. Nintendo confirmó que la Switch

Lite cuenta con soporte para conectar Joy-Cons de manera alámbrica, por lo que más jugadores podrán unirse a la partida. La parte negativa es que no incluye algún tipo de soporte, por lo que no es sencillo mantener erguida la consola para poder jugar con los mandos que se conecten. De igual manera, hay que considerar que, para estos controladores, se requiere de un cargador externo.

Un detalle que se agradece es que, en la parte inferior de la consola, se incluye una ranura para expandir su almacenamiento conectando una tarjeta microSD.

Esta consola permite disfrutar del catálogo completo de títulos del Switch original como Super Mario Odyssey, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por mencionar algunos. La única excepción es que no es compatible con los títulos que requieren el uso de los Joy-Cons como Mario Party.

Tampoco es posible jugar con los accesorios (de cartón) para construir de Nintendo Labo.

En cuanto a las opciones de juego, en Modo local es posible vincular hasta ocho consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch Lite para disfrutar de juegos multijugador en cualquier lugar. Asimismo, el Juego en línea permite, con una suscripción a Nintendo Switch Online, hacer equipo o enfrentarte a otros jugadores a través de una conexión a internet. En este caso podrás disfrutar de títulos como Splatoon 2, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, ARMS y Mario Tennis Aces.

Sin embargo, hay que decir que la Switch Lite carece de vibración HD, lo que significa que no tiene sensores de movimiento por lo que, en algunos juegos, no están disponibles todas las características y modalidades para disfrutar de la experiencia completa.

A pesar de que tiene algunas limitaciones la experiencia de juego portátil es buena. De hehecho, un punto a favor es que la versión Lite tiene un peso de solo 275 gramos, cuando la Switch normal pesa de 398 gramos, incluyendo los Joy-Con. Otro cambio con relación al modelo anterior son sus dimensiones, ya que la pantalla pasa de 6.2 a 5.5 pulgadas.

En cuanto a jugabilidad, llega a ser incómodo utilizar los gatillos, ya que el espacio es reducido. De igual manera, es algo cansado sostenerla por un periodo largo de tiempo debido a sus dimensiones.

La consola está disponible en tres colores: amarillo, gris y turquesa a un precio de 5 mil 999 pesos. Además, el 8 de noviembre se lanzará otro modelo personalizado con motivos de Pokémon Espada y Escudo.