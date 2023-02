Varios estados piden solicitar identificación para ver pornografía en línea

Debido a la preocupación de que los infantes estén expuestos a contenido de pornografía en internet, se busca reformar las leyes para que los sitios de pornografía exijan la verificación de la edad al tratar de ingresar a sus páginas.



El estado de Louisiana en Estados Unidos es el primero en exigir una identificación de los residentes para acceder a la pornografía en línea, por lo que varios estados se han puesto en marcha para que este 2023 sea aprobada la medida HB 142.



La medida HB 142 fue aprobada en 2022, donde se especifica que se requiere de una verificación de edad para acceder a cualquier página web que contenga un 33.3% o más de material pornográfico.



Los estados que se han apresurado a seguir los pasos de Luisiana, son: Florida , Kansas , Dakota del Sur y Virginia Occidental, donde introdujeron leyes similares, y las leyes en Arkansas , Mississippi y Virginia parecen estar más cerca de aprobarse.

Si se aprueba, algunas de estas leyes podrían aplicarse rápidamente, mientras que algunos proyectos de ley en estados como Florida y Mississippi especifican que no entrarían en vigor hasta julio, publica el portal Arstechnica.Pero no todos los estados están de acuerdo en que apresurarse a exigir la verificación de la edad sea la mejor solución, un comité de Dakota del Sur votó para diferir la votación de su proyecto de ley de verificación de edad hasta el último día de la sesión legislativa.

La patrocinadora del proyecto de ley, la republicana Jessica Castleberry, aparentemente no logró persuadir al comité de la urgencia de aprobar la ley y dijo en la audiencia que "este no es el Playboy de tu papá. La pornografía extrema, degradante y violenta está a solo un clic de distancia de nuestros hijos". ." Ella le dijo a Ars que el proyecto de ley no fue aprobado porque algunos legisladores estatales fueron demasiado "fácilmente influenciados por poderosos cabilderos".



“Es una farsa que el acceso sin restricciones a la pornografía por parte de menores en línea continúe en Dakota del Sur debido a que los cabilderos protegen los intereses de sus clientes, frente a los legisladores que deberían proteger a nuestros niños”, dijo Castleberry a Ars. “El momento de aprobar este proyecto de ley fue a mediados de la década de 1990”.



Los cabilderos que se opusieron al proyecto de ley en la audiencia representan a asociaciones de telecomunicaciones y periódicos. Aunque el proyecto de ley de Dakota del Sur, al igual que la ley de Luisiana, exima a las organizaciones de noticias, un cabildero, Justin Smith, abogado de la Asociación de Periódicos de Dakota del Sur, argumentó que la ley era demasiado vaga en cuanto a cómo definía el contenido dañino y qué entidades comerciales podría estar sujeto a responsabilidades.





“Solo debemos tener cuidado antes de promulgar leyes como esta con todas estas preguntas abiertas que ponen en riesgo nuestros negocios en Dakota del Sur”, dijo Smith en la audiencia. “Le pediríamos que derrote el proyecto de ley en su forma actual”.



Estas leyes exigen la verificación de la edad de todos los usuarios, imponen daños y perjuicios a las entidades comerciales que descuidan la verificación de la edad requerida y distribuyen contenido a menores en línea que se ha considerado inapropiado. Las leyes apuntan a destinos en línea donde más de un tercio del contenido se considera dañino para menores. Los opositores en Dakota del Sur anticiparon que los estados que aprueben estas leyes, como lo ha hecho Luisiana, tendrán dificultades para “regular todo Internet”.



En Arkansas, el contenido violatorio incluye "muestras reales, simuladas o animadas" de partes del cuerpo como pezones o genitales, tocar o acariciar dichas partes del cuerpo, así como actos sexuales como "coito, masturbación, sodomía, bestialidad, cópula oral, flagelación". , funciones excretoras”, u otros actos sexuales que se considere que no tienen “ningún valor literario, artístico, político,



¿Es la verificación de edad la respuesta?



Si bien Castleberry declaró muerto el proyecto de ley de Dakota del Sur, la ley propuesta en Arkansas ya fue aprobada por el Senado y será revisada por el comité estatal de Reglas de la Cámara. Ese proyecto de ley advierte que exponer a los menores a la pornografía puede afectar negativamente la función y el desarrollo cerebral de los menores, exacerbar sus problemas emocionales o médicos, desencadenar una excitación sexual desviada, promover conductas sexuales dañinas y causar problemas de autoestima o trastornos de la imagen corporal en los menores.

El senador republicano que patrocina la ley de Arkansas, Tyler Dees, presentó el proyecto de ley después de que muchos electores expresaron su preocupación por “los crecientes problemas relacionados con la pornografía y el avance de la tecnología y los dispositivos alrededor de nuestros niños”.La verificación de edad se ha convertido en una respuesta a esta llamada "crisis de salud pública", una etiqueta utilizada por estados como Arkansas y Dakota del Sur para describir oficialmente los resultados negativos de tanta pornografía en línea que se puede descubrir fácilmente.El proyecto de ley de Arkansas propone exigir que los sitios pornográficos impidan el acceso de menores de edad a través de cualquier "método de verificación de edad comercialmente razonable", incluida la recopilación de datos de edad de una tarjeta de identificación digitalizada conectada a una aplicación aprobada por el estado.Sin embargo, la verificación de edad funciona, este tipo de recopilación de datos podría aumentar los riesgos de violaciones de datos para los servicios de verificación de edad y los riesgos de chantaje para los usuarios.

Otras estrategias que se recomendaron incluyen brindar a los menores una educación sexual más integral y alentar a los padres a hablar más abiertamente sobre la pornografía con sus hijos. Según una encuesta, menos de la mitad de los niños informan haber hablado con un adulto de confianza sobre pornografía, y menos de un tercio de los menores “dijeron que actualmente existen filtros de contenido o controles parentales en su hogar para tratar de evitar que accedan a la pornografía.El rastreador de la Free Speech Coalition muestra que el Congreso está considerando crear una excepción a la inmunidad de la Sección 230 que normalmente protege a los sitios web de responsabilidades por contenido de terceros.

Esa excepción, que se remitió al Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes el mes pasado , probablemente ayudaría a abordar las preocupaciones de Common Sense Media sobre los menores que buscan o encuentran accidentalmente contenido para adultos en las redes sociales.