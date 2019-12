Usuarios prefieren arreglar sus celulares, en lugar de comprar uno nuevo

La crisis económica y la preocupación medioambiental fuerzan a ser más cuidadosos con los aparatos tecnológicos que usamos habitualmente, especialmente con los smartphones. Son los teléfonos móviles inteligentes los que, por regla general, antes se rompen o se estropean por el uso constante al que son sometidos.

En este sentido, cada vez más gente acude a tutoriales e información para poder arreglarlos por sí mismos, no queda de otra, si bien la economía manda y, si antes, al mínimo fallo del móvil ya se estaba adquiriendo uno nuevo, en estos momentos la búsqueda va en otro sentido, así lo da a conocer Informe 21.

Los ciudadanos hacen uso de internet para encontrar soluciones a los problemas que pueden presentar los smartphones, arreglarlos y que duren más tiempo útil.

Por otro lado, la concienciación ecologista, cada vez más arraigada en los hábitos y comportamientos de las personas concienciadas, hace que se reutilicen, se arreglen, estos aparatos para disminuir la enorme cantidad de basura tecnológica que los países avanzados generan cada año.

Concretamente, España, tira aproximadamente un millón de toneladas, colocándose como el quinto país de la Unión Europea que más basura electrónica produce.

Arreglar los aparatos móviles, algo más que una tendencia

Ya sea por motivos económicos o conciencia medioambiental, la realidad es que las personas comienzan a comprender el abuso que se hacía sobre estos objetos.

Y es que, aún sin tener un problema grave, por el simple hecho de que apareciera un modelo nuevo, supuestamente más avanzado, ya era suficiente motivo para deshacerse del viejo.

Esto ocurre, en muchos casos, sin haberle sacado todo el potencial al móvil que se tenía entre manos. En definitiva, un abuso absurdo que ya ha llegado la hora de revertir.

Efectivamente, arreglar el propio teléfono móvil se puede considerar, a día de hoy, todo un fenómeno DIY, es decir, Do It Yourself o hazlo tú mismo. Y es que se pueden conseguir piezas sueltas como la cámara, la carcasa o la pantalla, una de las partes de los smartphones que con más frecuencia se rompe.

En la Iphone Web, por ejemplo, se puede comprar la pantalla del iphone 6, 6Sm 6 Plus o 6S Plus, al mejor precio del mercado.

La propia red global de internet se ha hecho eco de esta necesidad y ofrece numerosas páginas webs dedicadas en tutoriales e información útil y actualizada para arreglar los móviles en casa.

Las herramientas

Para llevar a cabo estos trabajos, además de esta información, se hace necesario contar con las herramientas adecuadas, esas que utilizan los profesionales en las tiendas de reparación y asistencia técnica.

El instrumental para arreglar móviles no es especialmente complicado ni específico, ni tan siquiera es costoso. Un pack que incluya un juego de destornilladores de diferentes tamaños, una púa para hacer palanca, pinzas y algunos accesorios más se puede conseguir por algo más de cinco euros.

También problemas de software

En la mayoría de los casos, cuando el móvil da problemas y falla en sus respuestas o va demasiado lento, una de las mejores formas de resolverlo es buscando y siguiendo un tutorial de como formatear tu Android o iPhone, pero si los problemas persisten, quizás sea mejor llevarlo a un centro de servicio o reparación si la garantía ya no lo cubre.

Si se trata de los sistemas operativos Android, entonces el propietario y usuario del smartphone o tablet puede actuar para mejorar el sistema cuando este no funciona al 100 %.

Algunos de los problemas más habituales son el alto consumo de la batería, ralentización de la velocidad, problemas con la conexión, de sincronización o de mensajes no enviados, el sobrecalentamiento del aparato, fallos con las aplicaciones y sus descargas, y que la pantalla no responda adecuadamente.

Para todos y cada uno de estos problemas, existe una solución que el propietario puede aplicar, sin intermediación de técnicos, solo con el tutorial o la página que exponga claramente los pasos para ello.

El uso de software de reparación del sistema Android es fácil de aplicar, como es el programa dr.fone, que además, es capaz de encontrar errores en las aplicaciones descargadas, actualizaciones del sistema, brickeados (bloqueados) o con la pantalla inútil.

Pasos para errores en las aplicaciones

Cuando es una aplicación la que no se abre, se bloquea o su funcionamiento no es óptimo, existen una serie de posibles soluciones, la primera de las cuales no es otra que reiniciar el dispositivo y actualizar la aplicación.

Si aún así el problema no se arregla, hay que averiguar dónde se encuentra el fallo. En este caso, se fuerza la detención de la aplicación, se borra su caché y los datos, se pregunta al desarrollador de la aplicación y, por último, si no ofrece una respuesta clara e inmediata, se desinstala.