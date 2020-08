Usa Windows Hello para hacer compras en línea en Chrome

Realizar compras en línea puede resultar un poco tedioso cada que escribimos el número de nuestra tarjeta de crédito y el código CVC para una mayor seguridad. Sin embargo, guardar esta información en el navegador web puede resultar un poco riesgoso.

Para solucionar este problema podría interesarte Windows Hello en Google Chrome. Una forma rápida y fácil de comprar cosas de una manera mucho más segura, suponiendo que tengas algún tipo de lector de huellas digitales para su computadora portátil o de escritorio.

La autenticación basada en datos biométricos para la información de pago está a punto de convertirse en algo aún más importante, ya que Google también está implementando esta función para los usuarios de Android.

Windows Hello utiliza el protocolo FIDO2, tecnología de seguridad que permite a los usuarios iniciar sesión en sus dispositivos, aplicaciones y sitios web utilizando tokens de autenticación alternativos, como datos biométricos, llaves USB o sus teléfonos. Window Hello también le permite usar su número PIN de Windows 10 si no tiene una cámara compatible o un escáner de huellas digitales en su computadora, o si no desea dar sus datos biométricos.

Independientemente del método de inicio de sesión que utilice, Windows Hello permite a los usuarios de Chrome omitir la parte más molesta de las compras en línea: completar su tarjeta de crédito y sus números de CVC. Ya no tiene que sacar su billetera cada vez que realiza el pago o ocupar un valioso espacio mental memorizando todos esos dígitos, así es como funciona la memoria.

Suena útil, pero primero deberá configurarlo todo.

Configurar Windows Hello en Windows 10

Abra "Configuración" desde el menú de inicio de Windows. Ve a Cuentas> Opciones de inicio de sesión. Seleccione la opción de Windows Hello que desea usar (cara, huella digital o PIN), luego haga clic en "Configurar". Sigue las instrucciones en la pantalla.

Una vez que haya configurado sus métodos de autenticación, puede activar Windows Hello en Chrome.

Habilitar Windows Hello en Chrome Abra Chrome en Windows 10 (asegúrese de que Chrome esté actualizado a la última versión). Vaya a chrome: // settings / autofill. Haga clic en "Métodos de pago". Agregue la información de su tarjeta de crédito si aún no lo ha hecho. Active el botón "Windows Hello". Haga clic en "Usar Windows Hello" para confirmar. Autenticar con Windows Hello.

Después de activar la configuración, ya está todo listo.

La próxima vez que vaya a pagar algo en línea, aparecerá una ventana emergente de Windows pidiéndole que se autentique con su cara / huella digital / PIN. Sigue las indicaciones y estarás listo para comenzar. También puede omitir el uso de Windows Hello y enchufar la información de su tarjeta como de costumbre si lo desea.