Unreal Engine te permite usar el iPhone para capturar expresiones faciales

Los desarrolladores de juegos tienen en el iPhone una opción viable para capturar expresiones faciales a partir de hoy. Epic Games lanzó Live Link Face, una app que utiliza la cámara frontal del iPhone como sistema de captura para aplicarlo a personajes virtuales.

La app aprovecha el ARKit y la cámara TrueDepth del iPhone para registrar los movimientos en la cara de la persona. Estos se transmiten directamente al Unreal Engine por medio de red. La aplicación está diseñada para usarse tanto en entornos profesionales con un traje de captura, o por un artista indie desde su escritorio.

Live Link Face usa la misma tecnología de los Animoji y Memoji, que captura tus expresiones y las aplica a un emoji animado. Para utilizarlo en conjunto con Unreal Engine, el desarrollador necesita un iPhone X o modelo superior, que sincronizará con el motor gráfico por medio de una dirección IP, indica Hipertextual.

Tan sencillo como grabar tu rostro en el iPhone y enviarlo al Unreal Engine

En el escenario más sencillo, basta colocar el iPhone en un trípode, abrir Live Link Face y comenzar a grabar nuestras expresiones. Para poder sincronizarlo con el Unreal Engine tenemos que introducir la IP de nuestro ordenador. Posteriormente la toma se puede integrar como un nodo en el sistema de Blueprints para animaciones.

Epic ofrece un modelo de referencia con la cara de un niño para realizar pruebas de nuestras expresiones. Sumado al hardware, aquellos que deseen iniciarse deberán tener conocimiento previo en Unreal Engine, principalmente del entorno de las Blueprints que es un sistema de programación basado en nodos.

Pese a que esto parece una solución accesible para un equipo pequeño que no tiene acceso a un kit de captura de movimientos. Live Link Face se integra también con Open Sound Control, por lo que puede iniciarse una grabación en múltiples iPhones de forma remota y con un solo clic.

El sistema de Epic elimina la necesidad de usar el casco convencional y puntos faciales que capturan nuestras expresiones. Será interesante ver cómo se desempeña frente a soluciones robustas. Aún así la propuesta es interesante y no solo compete a videojuegos, sino también a producciones de cine o televisión.

Unreal Engine no solo se ha posicionado como uno de los motores gráficos más utilizados en la industria de desarrollo de juegos, sino también películas, series o arquitectura. The Mandalorian, la serie de Disney Plus, diseñó escenarios virtuales dentro del motor de Epic Games durante su primera temporada.