Una de las mejores películas de Batman ya está en Netflix

El primero del mes significa que llega una tonelada de contenido nuevo a servicios de transmisión como Netflix. Puede ser difícil atravesar a todos esos recién llegados, pero aquí hay uno que vale la pena tener en cuenta: la película animada clásica de 1993 Batman: Mask of the Phantasm ahora se transmite en Netflix. La película de superhéroes de 76 minutos es ampliamente considerada como una de las mejores y más innovadoras películas de Batman hasta la fecha.

Inspirado en la trama del arco cómico Year Two del escritor Mike W. Barr, Mask of the Phantasm se desvía al debutar un nuevo villano, el Phantasm. En la versión clásica de la película de culto, Batman se enfrenta al Fantasma, un antihéroe que opera sin un código de conducta y sin reparos en matar criminales. Batman lucha contra sus demonios pasados, Phantasm, Joker y la puerta de cierre de su propia vulnerabilidad humana en una historia llena de acción, cerebral y también llena de sorpresas demasiado buenas para estropear aquí.

La película fue dirigida por Eric Radomski y Bruce W. Timm a partir de un guión de Batman: los escritores de la serie animada Paul Dini, Martin Pasko, Alan Burnett y Michael Reaves. El elenco de voces cuenta con Kevin Conroy como Batman, Stacy Keach como Phantasm y Mark Hamill como The Joker.

