Una broma puede hacer que WhatsApp bloquee tu cuenta para siempre

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo. El servicio de mensajería instantánea ha revolucionado la manera en la que nos comunicamos, y ahora es más común mandar un “whats” que llamar por teléfono o enviar un SMS.

Pero otra de las prácticas muy comunes en WhatsApp es la creación de grupos para todo, el grupo del trabajo, de la familia, de los amigos de la secundaria, los papas del salón, etc. Este tipo de cosas no son muy recomendables debido a que tu número y foto de perfil son accesibles para desconocidos, pues de pronto te agregan a un grupo con 50 personas más que no conoces y estás expuesto a todo tipo de cosas.

Y aunque estar en un grupo podría parece inofensivo para muchos, hay casos donde esto se ha convertido en una pesadilla, y uno de los más recurrentes es cuando bloquean todos los números de un mismo chat por una “simple broma”.

WhatsApp y la pedofilia: aquí no hay juegos

Esto es lo que retrató un usuario en Reddit, el cual explicó que un sujeto en un grupo de WhatsApp cambió el nombre del grupo de la universidad por “Pornografía infantil”, y en poco tiempo todos los usuarios del grupo fueron baneados de WhatsApp, indica Unocero.

Es decir, las cuentas de todos los integrantes del grupo habían sido bloqueadas por violar los términos y condiciones del servicio, y al parecer el bloqueo sería de por vida, por lo que ese número de teléfono ya no serviría para utilizar WhatsApp.

Este mismo usuario menciona que él y otras personas se han intentado contactar con el servicio de soporte de WhatsApp, pero que siempre reciben la misma respuesta automatizada que indica que violaron los términos y condiciones de WhatsApp.

Al parecer ellos no son los únicos que han tenido problemas con esta situación, pues en ese mismo hilo de Reddit otros usuarios han explicado que han pasado por el mismo problema, que han estado en grupos públicos donde alguien hace este tipo de “bromas” y WhatsApp bloquea las cuentas de todos los integrantes por la misma situación.

El problema es que de los afectados que han contado su historia, nadie ha podido recuperar su número de teléfono bloqueado, por lo que el baneo parece ser de por vida.

Los afectados mencionan que la única forma de librarse de este problema es cambiando de número, sin embargo, algunos mencionan que incluso si cambias de número pero recuperas tus chats con la copia de seguridad del número bloqueado el nuevo número también queda bloqueado, aunque otros han mencionado que han realizado este proceso sin problema.

El bloqueo no sucede de forma inmediata, por lo que si estás en un grupo que de pronto cambie su nombre a temas de pronografía, terrorismo o situaciones prohibidas por WhatsApp lo mejor será que lo abandones de inmediato.