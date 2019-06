Una aplicación que quita a las personas de las fotos

El problema de las personas que se amontonan en las fotos, es persistente. Eso se resolverá con Bye Bye Camera, una aplicación que elimina a los humanos de las fotos.

Bye Bye Camera trabaja con algunas de las herramientas de inteligencia artificial que ya están disponibles para su uso en el mundo de la investigación, indica techcrunch.

Utiliza YOLO (You Only Look Once), un clasificador de objetos muy eficiente que puede denotar rápidamente el contorno de una persona, y luego una herramienta separada que realiza lo que Adobe ha llamado "relleno sensible al contexto".