Un argentino es el primer latinoamericano en enviar cenizas de personas fallecidas al espacio

Un chico argentino de nombre Federico Britto, se ha convertido en el primer latino en enviar las cenizas de su padre al espacio, como último deseo.

Federico cuenta que su padre padecía cáncer y en sus últimos días, cuando la enfermedad se agravaba, su papá le cometo que cuando llegara el día de su muerte y como último deseo, quería que sus cenizas fueran esparcidas en el espacio. Porque de esta manera podría mirar y cuidar a sus nietas.

El deseo de su padre si podía ser posible, debido a que Britto trabajaba como fabricante de piezas para cohetes.

Para hacer realidad el deseo de su padre, se tenía que trabajar en ello.

Después de algunos meses del fallecimiento de su padre, Federico fundo su empresa llamada ‘Last trip, your star in the sky’ -Último viaje, tu estrella en el cielo- , la cual tiene como finalidad “dar la oportunidad de trascender al plano del planeta.

En una entrevista para el medio argentino el Clarín, Federico comento como envió las cenizas de su padre al espacio.

Las cenizas se colocan en un módulo que tiene varias celdas individuales. Entra un gramo por compartimiento. Este dispositivo después va adherido al satélite y es llevado al espacio en un cohete de Space X [la empresa de Elon Musk] que lo deja en órbita. El satélite tiene un sistema de propulsión que hace que quede en el espacio por lo menos por cinco años”.

Britto, explico para medio el Clarín que el precio por llevar las cenizas al espacio está en un rango de 2 mil 500 dólares por gramo, sin embargo, este varía dependiendo a la distancia que se desee enviar desde la tierra.

Con información del Clarín / La República de Perú.