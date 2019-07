Uber prueba plan de suscripción mensual

En esta fase piloto, Uber está probando algunas iteraciones diferentes en San Francisco y Chicago, pero cada versión incluye un descuento fijo en cada viaje, Uber Eats gratuito y paseos gratuitos de JUMP (motos y scooters). El pase cuesta $ 24.99 por mes.

En otras ciudades, Uber está probando pases de menor precio que ofrecen viajes con descuento y entrega gratuita en pedidos de Eats por encima de cierta cantidad.

"Desde las comidas hasta las ruedas y todo lo que hay en el medio, siempre estamos buscando formas de hacer de Uber la opción para sus necesidades diarias", dijo un portavoz de Uber en un comunicado a TechCrunch.

Uber lanzó el Pase de Pase por primera vez en octubre pasado como una forma para que las personas paguen constantemente precios más bajos en viajes individuales por una tarifa mensual. Lyft ofrece un producto de suscripción mensual similar llamado All-Access.

Pero esta es la primera vez que Uber combina todas sus ofertas de consumo en una suscripción mensual. Un desafío en el espacio de la micromovilidad es la diferenciación del producto y la lealtad a la marca, por lo que esta es una forma inteligente para que Uber logre que los clientes se comprometan completamente con su plataforma multimodal. Imagina que has comprado el pase combo mensual de Uber y estás buscando una bicicleta o un scooter. Caminas en una bicicleta Lyft, pero luego abres tu aplicación Uber para ver una bicicleta JUMP no está tan lejos. Mi apuesta es que caminarías un poco más por esa bicicleta ya que ya la has pagado.

Mientras tanto, JUMP está experimentando la competencia en el espacio de e-bike sin puerto por primera vez en San Francisco. El viernes, Lyft implementó sus bicicletas eléctricas que pueden ser acopladas y sin acoplamiento , por lo que es notable que Uber esté piloteando este producto en SF. El plan combinado de Uber también se desliza en el territorio de los Postmates, que ofrece un producto de suscripción mensual para envíos gratuitos ilimitados. Como mi colega Josh Constine ha señalado anteriormente, esto podría ser un movimiento muy lucrativo para Uber, ya que obliga a los clientes a gastar más dinero en Uber. Con información de TechCrunch.