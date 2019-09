Uber juntará sus servicios dentro de una sola aplicación

Uber ya se había tardado en hacerlo pero por fin se le prendió el foco. Y es que ahora se van a unificar todos sus servicios dentro de la misma aplicaciones para móviles. Esto lo dio a conocer la misma compañía de transporte en su cuenta de Twitter.

Mejor tarde que nunca

A manera de simplificar la manera en que los usuarios utilizan los servicios de Uber, buscan unificar todo. Esto quiere decir que podrías pedir de algo en Uber Eats al mismo tiempo que pides un Uber que te lleve a tu casa. Para que cuando llegues, la comida llegue casi al mismo tiempo sin tener que cambiar de apps.

Pero si ya estabas abriendo tu app para empezar a probar esta nueva modalidad, entonces te tenemos malas noticias. Puesto que esto se encuentra por el momento solamente en Estados Unidos para probar cómo funciona, indica Fayer Wayer.

Aún así, siendo algo que básicamente debía estar presente desde el inicio, no dudamos ni por un segundo que va a tener éxito. Por lo que no te sorprendas cuando esto llegue a más países, claro, no es nada oficial, solo especulaciones.

Lo interesante es que el gif que acompaña la publicación muestra un menú muy sencillo e intuitivo. Solamente debes seleccionar que servicio quieres usar y de inmediato te manda a las opciones que ese servicio ofrece. Así que parece que no tendremos mayor problema en pedir un viaje o comida.

Este tipo de innovaciones nos benefician a todos y nos ayudan a ahorrar tiempo a la hora de utilizar servicios. Bien ahí Uber, esperamos con ansias poder probar esta función en todo el mundo.