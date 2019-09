Twitter se burla de Instagram por publicaciones

Abrir Twitter puede ser como una caminata hacia un infierno que induce ansiedad, pero gracias a las capturas de pantalla de buenos tweets que la gente recolecta, la mejor manera de experimentar Twitter es a través de Instagram. Y ahora, Twitter quiere lo que le corresponde.

Twitter usó su cuenta oficial de Instagram esta mañana para publicar un pequeño mensaje sobre cómo los usuarios de Instagram usan tweets para acumular me gusta. El mensaje, que se ve en la captura de pantalla a continuación, abarca seis casillas para indicar que Twitter sabe lo que todos están haciendo, te ve y está a punto de hacer lo mismo. La influencia sigue siendo influencia.

El tweet es real y, tras una investigación más profunda, el equipo de Twitter se acercó para preguntar si podían usarlo. Desde entonces, Twitter ha decidido jugar en el juego de Instagram. La cuenta ahora publica capturas de pantalla de tweets aleatorios.

Este no es un fenómeno nuevo. Las personas, especialmente las menores de 30 años, descubrieron hace mucho tiempo que Twitter podría usarse como una forma de impulsar las cuentas de Instagram. La forma en que los tweets se presentan en las capturas de pantalla es más divertida en Instagram, dijeron los creadores a The Verge el año pasado. También es la razón por la cual los gags visuales en sitios como Tumblr pueden funcionar mejor en Twitter o Instagram como capturas de pantalla. Un tweet que podría funcionar decentemente en Twitter antes de que se pierda para siempre en la línea de tiempo en constante movimiento puede funcionar mucho mejor en Instagram.

"Uno pensaría: 'Tengo una cuenta viral en Instagram. Casi 50,000 personas me prestan atención. ¿Seguro que les importa lo que estoy tuiteando? '”, Dijo un creador, Cori Amato Hartwig, a The Verge . "Pero a la gente no le importa nada lo que estás tuiteando", dice ella. “Cuando publico en Instagram, puedo esperar unos 2.000 me gusta por publicación. Con Twitter, espero unos dos retweets y 20 a 30 me gusta ".

Twitter curar su propia fuente de buenos tweets para seguir, incluso si está en Instagram, es una jugada social inteligente. Le permite a la compañía parecer más conversacional y genial (de una manera menos provocativa que su cuenta principal de Twitter) sin tener que esforzarse mucho. ¡Simplemente captura de pantalla un tweet, publícalo en Instagram y listo! Aficionados.

La distribución original de Instagram de seis fotos puede ser insignificante, pero también es contenido agradable. Y teniendo en cuenta el estado de Twitter la mayoría de los días, es un respiro bienvenido. Con información de The Verge.