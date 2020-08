Twitter: ahora puedes elegir quién te puede contestar tus tweets

Twitter ha respondido las peticiones de sus usuarios, lanzando una nueva función para responder los tweets. Dicha función se estuvo probando desde mayo y hasta el 11 de agosto se lanzo para todos los usuarios.

Lo probamos, nos Twitteaste, ¡y ahora ya está disponible para todas las personas!



Al crear un Tweet, puedes abrir las respuestas para todos, las personas que sigues, o solamente a las que menciones �� pic.twitter.com/DACCglJyla — Twitter Latin America (@TwitterLatAm) August 11, 2020

¿Cómo funciona?

La interfaz de twitter muestra por encima del teclado un apartado que indica “cualquier persona puede responder”, solo debes hacer clic y podrás ver el siguiente menú:

Todos. Cualquier usuario de Twitter puede contestar, dependiendo de la configuración predeterminada.

Personas que sigues.

Solo las personas que mencionas. El usuario tendrá que mencionar, por lo menos, a un usuario.

Las últimas dos opciones permiten que, al publicar el tweet, el icono de respuesta se vea más claro para las personas que no pueden contestar.

Las personas que no puedan contestar aun podrán ver el tweet y sus respuestas, dar retweet y comentar, compartir y dar me gusta.

Esta actualización de Twitter fue implementada para brindar una mayor seguridad y comodidad al usuario, evitando el spam y el acoso, esta configuración limitará a esas personas que mandan respuestas consideradas “molestas”.

Twitter explicó que no aumentaron Mensajes Directos no deseados y no se utilizaron las funciones de “silenciar” o “bloquear durante las pruebas.