Twitch suspende el canal de Donald Trump por discurso de odio

Twitch ha suspendido temporalmente el canal oficial Donald Trump Twitch por discurso de odio.

La cuenta fue bloqueada de la vista el día de hoy, y un portavoz de Twitch le dijo a GamesIndustry.biz: "No se permite la conducta de odio en Twitch. De acuerdo con nuestras políticas, el canal del presidente Trump recibió una suspensión temporal de Twitch por los comentarios realizados en la transmisión, y el contenido ofensivo ha sido eliminado ".

El representante destacó dos comentarios de manifestaciones de campaña que se emitieron recientemente en el canal Twitch como ejemplos de conducta odiosa.

El primer comentario fue de una campaña de campaña de 2016, donde Trump dijo: "Cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor. No te están enviando a ti. No te están enviando a ti. Están enviando a personas que tienen muchos problemas, y están trayendo esos problemas con nosotros. Traen drogas. Traen crimen. Son violadores. Y algunos, supongo, son buenas personas ".