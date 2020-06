Twitch lanza su propio software para usuarios de Mac

En noviembre del año pasado, Twitch lanzó una versión beta de Twitch Studio, una aplicación de transmisión gratuita y directa destinada a ser el primer paso para cualquier persona curiosa sobre la transmisión en el servicio.

La versión de Twitch Studio iba lanzarse para PC el día de hoy, sin embargo solo fue posible para usuarios de Mac.

Twitch es bastante abierto sobre su audiencia prevista aquí; en una pregunta frecuente sobre la versión beta de Mac, señalan que, si bien debería ser suficiente para que la gente se ponga en marcha, no buscan convertir a nadie que ya esté contento con su configuración de transmisión actual. Sin embargo, si eres nuevo en la transmisión, quieren guiarte a través de él.

La aplicación es algo así como una ventanilla única para la funcionalidad básica que un nuevo streamer podría estar buscando el primer día, envolviendo en una vista coherente cosas como monitoreo de chat, una fuente de actividad de nuevos suscriptores y seguidores y control del diseño de su transmisión.

La compañía también señala que la versión para Mac no es tan completa como su contraparte para PC, ya que "ciertas funciones no son posibles en Mac". La aplicación no puede, por ejemplo, capturar un juego directamente mientras se procesa; en su lugar, deberá otorgarle a Twitch Studio la capacidad de capturar toda su pantalla. Puede parecer un poco raro, pero el resultado final debería ser casi igual para los espectadores.

Y para cualquiera que quiera reproducirse jugando algunos Brawl Stars u otros juegos móviles: la versión para Mac de Twitch Studio también puede capturar feeds desde un dispositivo iOS, suponiendo que lo tenga conectado a través de USB.