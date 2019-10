¿Tu celular se calienta? Esto te puede interesar

¿Sientes que tu celular se calienta con frecuencia cuando lo usas?

Algunos dispositivos muestran una señal de aviso, si eso pasa, no te asustes. Ahora te explicaremos cuáles serían las causas y cómo enfriarlo.

La primera es que, si estás pasando un día de playa o has dejado tu teléfono frente al Sol, durante mucho tiempo, es evidente que se puede recalentar. No obstante, si esta no es la razón, podría darse por estas causas:

El portal Cnet menciona que, si estás usando un videojuego o alguna app que consume muchos recursos, tu teléfono seguramente se calentará. Pero, no debería quemar al tocarlo, ni debería darte una señal de advertencia.

Si tu equipo se recalienta de forma consistente, es probable que le pase algo y lo mejor en este caso es llevarlo al departamento de atención al cliente de la empresa que lo fabrica o de la compañía telefónica a la que estás afiliado.

Cómo enfriar tu teléfono

Si estás jugando o mirando un video, lo primero que debes hacer es cerrar la app o juego para que el equipo se enfríe.

Si lo usabas y estaba cargando, desconéctalo, baja el brillo de la pantalla de forma temporal y quítale el case o funda.

Si tu teléfono te manda un aviso de alta temperatura, apágalo.

Cómo evitar que el celular se recaliente, sigue estas recomendaciones para minimizar la posibilidad de que se caliente:

-No dejes el celular dentro del auto en un día caluroso.

-No lo dejes a la luz directa del Sol.

-Si estás jugando o viendo videos, haz pausas.

-Evita cargar tu teléfono cuando estés jugando o mirando videos.

-Ten en cuenta que los smartphones no tienen sistemas de refrigeración como sí pasa con las computadoras.

-Si tu teléfono se calienta, a veces necesita ayuda para volver a su temperatura normal.

Con información de Informe 21.