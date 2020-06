Trucos para buscar en YouTube como un profesional

Desde que Jawed Karim subió su primer video a YouTube un 23 de abril de 2005, nadie hubiera podido imaginar que hoy sería la plataforma donde está prácticamente todo. Desde vídeos musicales a programas antiguos de TV, vídeos de tortazos y caídas, gente comiendo, abriendo cajas o jugando con juguetes para niños…

YouTube se ha convertido en la plataforma más importante de video, y aunque esto es una ventaja, también tiene sus inconvenientes. Por un lado, sabes que si no está ahí, difícilmente encontrarás ese video que andas buscando. Pero por otro lado, el buscador de YouTube deja mucho que desear.

Con todo, podemos mejorar la búsqueda en YouTube empleando comandos especiales, igual que ocurre en Google para encontrar videos concretos, ciertos temas o buscar canales o vídeos en directo. Veamos algunos ejemplos.

Buscar canales en vez de videos

En ocasiones no quieres un video, quieres acceder a todo el contenido de un mismo canal. Pero si buscas en YouTube, por defecto te muestra vídeos relacionados en vez de canales.

Así, para buscar un canal, prueba a incluir la palabra channel separándola con una coma del nombre de canal que buscas. Por ejemplo: Hipertextual, channel. En vez de mostrar videos relacionados con Hipertextual, verás canales con el nombre Hipertextual.

Buscar videos o canales oficiales

Un problema que tiene YouTube es que hay usuarios que se dedican a copiar videos de otros y colgarlos en sus canales. Esto no sería un problema si no fuera porque hay veces que esto se traduce en vídeos de peor calidad, publicidad o contenido no relacionado mezclado con el vídeo original.

Si quieres ver el tráiler de una película publicado por su productora o distribuidora, el videoclip de tu cantante o grupo favoritos en su canal oficial o el adelanto de un videojuego que ha publicado su autor y no el youtuber de turno, utiliza la palabra partner en tus búsquedas.

Por ejemplo, buscamos el videoclip de Dua Lipa y la canción Don’t Start Now. La búsqueda por defecto te mostrará decenas de resultados, versiones no oficiales, etc. Prueba con Dua Lipa Don’t Start Now, partner y se mostrará el video oficial del canal oficial de Dua Lipa.

Buscas listas de reproducción

Junto a los videos y los canales, también puede que te interese encontrar listas de reproducción, es decir, recopilaciones de vídeos de una misma temática. Resulta muy útil, por ejemplo, para encontrar videoclips de un mismo disco de música o para ver contenido de larga de duración agrupado en una lista, como un documental por partes, una serie de TV, etc.

Así pues, si buscas por ejemplo una selección de videos ASMR, prueba a buscar ASMR, playlist y te podrás hartar de listas de reproducción con horas y horas de vídeos de esa temática.

Buscar videos en directo

Aunque personalmente disfruto de los videos subidos a YouTube, cada vez son más frecuentes los videos en directo. Si buscas eventos en directo como un concierto o un partido de tu deporte favorito, prueba a incluir en tu búsqueda la palabra live.

Por ejemplo, si quieres ver un canal con música en directo, prueba con music, live y quién sabe las sesiones de DJ que puedes encontrar.

Buscar películas para comprar o alquilar

Hace tiempo que en YouTube prolifera contenido legal. Además de videoclips, también encontrarás series propias de YouTube así como películas que puedes alquilar o comprar.

Para encontrar esos títulos en el videoclub integrado en YouTube, deberás acompañar tu búsqueda de la palabra movie. Por ejemplo: Jurassic Park, movie.

Por otro lado, si buscas en YouTube puedes encontrar películas y series, de ayer y hoy, colgadas por usuarios. Sin embargo, no cumplen los requisitos legales.

Buscar en videos de la mejor calidad

Los videos de YouTube se pueden reproducir en diferentes calidades o, para entendernos, en distintas resoluciones. Según la velocidad de tu conexión y la calidad de la pantalla de tu smartphone, tablet, ordenador o televisor, preferirás una calidad u otra.

La calidad mínima de YouTube es 144p. Al otro lado, la mejor calidad es 720p (HD), 1080p (Full HD) y 4K. Más pronto que tarde tal vez encontremos también videos en 8K.

Cuando busques videos, añade 4K si quieres que los resultados sean de esa resolución. También funciona HD. Por ejemplo: naturaleza, 4K o gatos, HD.

Buscar como en Google

Al igual que Google, YouTube permite emplear operadores booleanos para atinar en tus búsquedas. Por ejemplo, puedes usar los símbolos + y - para así determinar qué palabras se incluyen o excluyen en una búsqueda.

Por ejemplo, pongamos que quieres comprarte un iPhone y quieres aprender a manejarlo antes de la compra. Además, quieres evitar los famosos unboxing, ya que solo quieres ver cómo se usa, no cómo se saca de la caja, indica Hipertextual.

En este caso, prueba a buscar iPhone -unboxing +tutorial para centrar la búsqueda en tutoriales y excluir unboxings.

También puedes hacer búsquedas exactas con las dobles comillas. Si recuerdas el nombre exacto de un video, prueba a escribirlo entrecomillado para que salga como primer resultado.