Trailer de 'Ghost in the Shell: SAC_2045', la serie de animación de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO.- Netflix se ha puesto manos a la obra para ampliar su catalogo de anime, tras su reciente éxito obtenido con títulos como “Godzilla”, “Castlevania” y próximamente “Neon Genesis Evangelion”.

Su nueva adquisición proviene “Ghost in the Shell: SAC_2045”, recordemos que la historia original nació en el manga de Masamune Shirow en 1989 y fue cobrando popularidad por su versión animada, dirigida por Mamoru Oshii.

Esta nueva adaptación será una continuación a “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”. Contará de 12 capítulos y llegara a la plataforma de streaming en abril de este mismo año.

Recordemos que la trama gira en torno a un universo ciberpunk de policías Cyborg, delitos informáticos, mudanzas de alma y crisis existenciales, como lo hemos visto en las series de “Ghost in the Shell: Stand Alone Complex”, “Ghost in the Shell 2: Innocence” y la más reciente adaptación norteamericana en live action de 2017.