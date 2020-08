Traduce en tiempo real lo que dices con solo el teclado de tu celular

En un mundo en donde la comunicación con personas de todo el mundo se facilita gracias a diversas plataformas digitales sin duda es una buena inversión aprender otro idioma pero, para conversar o enviar mensajes a personas que no hablan español, también se pueden aprovechar herramientas como Gboard que acaba de incorporar la traducción en tiempo real por voz.

El teclado Gboard de Google ya cuenta con diversas funcionas para que los usuarios puedan comunicarse de una manera rápida y simple y, a partir de esta semana está incorporando la opción de traducir en tiempo real en el dictado por voz.

Esto quiere decir que los usuarios de Android podrán acceder a esta nueva herramienta si tienen la última versión de Gboard en su teléfono inteligente.

Cabe señalar que Gboard ya contaba con la función de traducción desde hace alrededor de tres años, sin embargo, solo funcionaba para el texto que se escribe manualmente, ahora Google está dando una alternativa a los usuarios que dependen o simplemente les gusta utilizar la transcripción por voz de forma regular.

A nivel de interfaz el cambio es simple solo es necesario seguir estos pasos para comenzar a traducir:

Abre una aplicación en donde puedas utilizar el teclado de Android, por ejemplo WhatsApp o Mensajes

Da clic en el ícono de Más opciones, es decir en los tres puntos verticales que se ubican en la parte superior de la pantalla

Selecciona la opción de Traducir

Elige el idioma de origen y el de destino

Ahora solo tienes que dar clic en el ícono del micrófono y comenzar a dictar para que todo lo que digas se transcriba al idioma que elegiste

Por cierto, esta característica también debe funcionar con la interfaz de manos libres

Esta función puede ser útil para responder a un mensaje en otro idioma, pero también podría usarse para transcribir las palabras de otro usuario en una aplicación sin tener que estar recurriendo a otras herramientas como Google Translate.

Esta nueva función está disponible en Gboard para todos los teléfonos Android y los idiomas disponibles son los mismos disponibles dentro del app de Translate.

Más funciones

Si bien la traducción en voz es la característica más reciente de Gboard esta herramienta cuenta con otras funciones que pueden mejorar tu comunicación digital. A continuación te decimos cómo usar algunas de ellas:

Respuestas inteligentes. Tomando en cuenta la manera en que has respondido en otras ocasiones Gboard te brindará algunas recomendaciones. No hay que confundir esta función con las sugerencias de palabras que aparecen en la zona superior del teclado. Las respuestas inteligentes se muestran por medio de burbujas y no solo se basan en texto, también pueden incluir stickers o emojis.

El emoji ideal. Asimismo, considerando que los emojis se han convertido en uno de los medios favoritos de las personas para comunicarse, Gboard cuenta con una forma más sencilla de elegir el símbolo que se necesita en cada conversación. Cuando un usuario quiere enviar ciertos tipos de emojis se despliega una lista con todas las opciones disponibles de cabello, género y más, además de un pequeño círculo donde puede verse claramente el tono de piel.

Es cierto que en todas las plataformas ya se pueden elegir este tipo de detalles pero la propuesta de Google es hacerlos más visibles para que las personas escojan justo el que necesitan.

Copiar y pegar. Otra tecnología recientemente integrada en Gboard y que muchos agradecen es la posibilidad de copiar y pegar una imagen. Es decir que ya no es necesario descargar la imagen para compartirla a través de aplicaciones como WhatsApp.

Con esta herramienta basta con elegir una imagen en internet, darle copiar y Gboard mostrará en la parte superior del teclado la opción Pegar con una vista en miniatura de la imagen que está en el portapapeles.