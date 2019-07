Top 3 de apps adicionales para mejorar tu perfil de Instagram

Posicionarse en Instagram no solo es cuestión de hacer muchas y excelentes publicaciones, sino de saber cuándo hacerlas. Es decir, de nada servirá lanzar un post increíble si tu audiencia potencial no está activa en ese momento. Por esta razón resulta imprescindible por una parte, determinar las horas adecuadas para publicar y por otra, la herramienta ideal para programar las publicaciones.

Instagram no brinda la posibilidad de hacerlo de forma nativa, por lo que hemos seleccionado 3 excelentes alternativas gratuitas que te ayudarán en este asunto.

Planoly

Es una herramienta gratuita ideal para cualquiera que necesite administrar campañas de marketing en Instagram. En ese sentido, incorpora la imprescindible herramienta para programar los post que te ayudará a publicar justo cuando tu audiencia potencial está activa. Adicionalmente, podrás ver las métricas de tu cuenta y cargar imágenes directamente desde tu almacenamiento en la nube.

Las stories también pueden ser programadas, por lo que estarás en la posibilidad de cumplir con las estrategias más minuciosas. Si tienes múltiples cuentas, puedes llevarlas todas desde la misma aplicación, con programaciones y configuraciones independientes.

Buffer

Buffer gusta mucho por su sencilla interfaz que hace bastante agradable la experiencia a la hora de programar publicaciones. Con esta aplicación podrás establecer fecha y hora para cada una de las publicaciones de las cuentas que incorpores.

Cabe destacar que además de Instagram, es compatible con Facebook, Twitter y LinkedIn, por lo que podrás administrar también plataformas adicionales con la misma posibilidad de programar publicaciones. Las estadísticas también están a la orden, permitiendo ver el crecimiento de tu cuenta.

Later

Later es otra excelente herramienta que te permitirá programar publicaciones en Instagram, no obstante, para usarlo deberás crear una cuenta en su servicio. Esta no tiene ningún costo y te permitirá sincronizar los datos que manejas en todos tus dispositivos. El proceso de programación de publicaciones resulta muy intuitivo ofreciendo un calendario para la selección de fechas y un reloj para elegir la hora. De esta manera, puedes planificar una buena cantidad de post de una forma muy fácil.

No obstante, esta versión gratuita tiene un pequeño inconveniente y que la publicación no es automática. En su lugar, recibirás una notificación que te recordará la publicación del post, con información de TekCrispy.