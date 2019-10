Todavía no sale el PlayStation 5 y Sony ya registró del PS6 al PS10

Sony ha publicado cinco nuevas marcas registradas que aseguran los nombres de las futuras generaciones de consolas PlayStation.

Así es, PlayStation 5 aún no es lanzado de forma oficial, pero la compañía quiso adelantarse para tener el uso exclusivo de términos como PS6, PS7, PS8, PS9 y PS10.

¿Eso quiere decir que habrá 5 nuevas consolas de PlayStation?

Tal vez sí y tal vez no. No sería de sorprenderse que Sony decidiera seguir mejorando generación con generación sus consolas como lo ha hecho hasta ahora, pero no hay ninguna certeza de ello.

El hecho de que Sony haya registrado futuras generaciones de PlayStation, implica que la compañía quiere evitar que otras marcas o negocios se apoderen de la marca PS antes de que Sony lo haga.

Por ello, si un PlayStation 6 o un PlayStation 7 llegara a salir en su momento, los nombres ya estarían a salvo y no existiría ningún tipo de problema legal por utilizar una marca ya registrada.

De este modo, nadie podría capitalizar sobre la marca que Sony ha estado consolidando desde hace años. Además, no sabemos hasta qué punto podría evolucionar la tecnología como para seguir teniendo videojuegos en formato físico, indica Unocero.

Pero, si miramos hacia los planes más cercanos de Sony, sabemos que ya está muy cerca de llegar la nueva PlayStation 5.

A través de una entrevista con WIRED, supimos que la próxima consola ya estaba en desarrollo y que destacaría por incluir tecnología de trazado de rayos y una unidad de estado sólido para lograr que se eliminen los tiempos de carga.

El reporte confirmó que la siguiente consola de Sony llegará a finales de 2020, así que, antes de ilusionarnos por saber que la compañía registró 5 próximas generaciones de PlayStation, mejor enfoquémonos en la que ya casi es tangible y que está muy cerca de nuestra realidad.

Si quieres conocer más detalles sobre la nueva PlayStation 5, echa un vistazo al siguiente video: