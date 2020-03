"Tiktok es una app parasitaria", comento CEO de Reddit

CIUDAD DE MÉXICO.- El CEO de Reddit, Steve Huffman, le dio un duro golpe a TikTok durante una conferencia, calificando a la app de "fundamentalmente parasitaria" y comparándola con el spyware. Sus preocupaciones específicas parecen estar basadas en el hecho de que la plataforma utiliza una forma de "huella digital del dispositivo" para rastrear el comportamiento del usuario.



Los comentarios de Steve Huffman fueron algunos de los más controvertidos que se ofrecieron durante una mesa redonda con el ex ejecutivo de políticas públicas Elliot Schrage y el ex vicepresidente de productos de Facebook Sam Lessin. Durante una breve conversación sobre las innovaciones de características de TikTok, Huffman rechazó la noción de que las nuevas empresas de Silicon Valley tenían algo que aprender de la aplicación, señaló el portal "Tech Crunch".



"Quizás me arrepienta de esto, pero ni siquiera puedo llegar a ese nivel de pensamiento con ellos", dijo Huffman. "Considero a esa aplicación fundamentalmente parasitaria, que siempre está escuchando, la tecnología de rastreo que usan es realmente aterradora y no podría instalar una aplicación como esa en mi teléfono. Por ello le digo activamente a la gente: 'No instales ese spyware en tu teléfono'".