TikTok lanza botón "no me gusta"

Después de una prueba lanzada en abril pasado, TikTok acaba de confirmar que ha comenzado con la implementación mundial de un botón "no me gusta" para marcar aquellos comentarios que no nos interesan o que simplemente desaprobamos.

Unocero indica que el botón "dislike" de TikTok funciona de la misma forma que en otras redes sociales.

Desde TikTok señalan que este nuevo botón se suma a las herramientas de moderación ya disponibles en su servicio para hacer de la plataforma un lugar más seguro y saludable para los usuarios.

De la misma forma que sucede en servicios como Youtube, TikTok no mostrará el conteo de "dislikes" que ha acumulado un comentario, con el fin de evitar abusos.

Sin embargo, la plataforma no ha indicado si existirá algún tipo de advertencia o sanción para aquellos usuarios que hagan un uso inapropiado del nuevo botón.

Con información de Unocero.