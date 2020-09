TikTok elige a Oracle sobre Microsoft en la oferta de venta forzada por Trump

El propietario de TikTok ha elegido a Oracle sobre Microsoft como su pretendiente preferido para comprar la popular aplicación para compartir videos, según una fuente familiarizada con el trato que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre él.

Microsoft anunció el domingo que su oferta para comprar TikTok ha sido rechazada, eliminando a un pretendiente principal de la aplicación de propiedad china una semana antes de que el presidente Donald Trump prometa seguir adelante con un plan para prohibirla en los EE. UU.

La administración Trump amenazó con prohibir TikTok antes del 20 de septiembre y ordenó a ByteDance vender su negocio en Estados Unidos, alegando riesgos de seguridad nacional debido a su propiedad china. Al gobierno le preocupa que los datos de los usuarios se canalicen a las autoridades chinas. TikTok niega que sea un riesgo para la seguridad nacional y está demandando para detener a la administración de la prohibición amenazada.

TikTok se negó a comentar el domingo. Oracle no devolvió una solicitud de comentarios, pero anteriormente se negó a comentar.

Microsoft dijo en un comunicado del domingo que la empresa matriz de TikTok, Bytedance, "nos hizo saber hoy que no venderían las operaciones de TikTok en Estados Unidos a Microsoft".

Walmart había planeado asociarse con Microsoft en el trato. No está claro si Walmart todavía estaba interesado antes de que Microsoft fuera notificado del rechazo el domingo.

Microsoft dijo el domingo que estaba "seguro de que nuestra propuesta habría sido buena para los usuarios de TikTok, al tiempo que protegía los intereses de seguridad nacional". La compañía dijo que "habría realizado cambios significativos para garantizar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación".

TikTok, que dice tener 100 millones de usuarios en EE. UU. Y alrededor de 700 millones en todo el mundo, es conocido por sus videos divertidos y tontos de baile, sincronización de labios, bromas y bromas. Recientemente, se ha convertido en el hogar de más contenido político, como la comediante Sarah Cooper, que atrajo a una gran audiencia al sincronizar los labios con las declaraciones a menudo inconexas de Trump en apariciones públicas.

Pero la aplicación también ha generado preocupaciones debido a su propietario chino, ByteDance. La Casa Blanca ha tomado medidas enérgicas contra una variedad de empresas chinas, incluidos los fabricantes de equipos de telecomunicaciones Huawei y ZTE y la aplicación de mensajería WeChat, por las preocupaciones de que permitirían a las autoridades chinas obtener datos de usuarios estadounidenses. Los legisladores republicanos y demócratas también han expresado su preocupación por la censura y la privacidad de los niños.

TikTok niega que haya compartido datos de usuarios con el gobierno chino o que lo haría si se le solicitara. La compañía dice que no ha censurado videos a pedido de las autoridades chinas e insiste en que no es una amenaza para la seguridad nacional.

TikTok ha presentado una demanda para detener la prohibición, pero no la orden de venta. La situación de la venta se ha complicado por varios factores, incluidas las repetidas demandas de Trump de que el gobierno de Estados Unidos debería obtener un "corte" de cualquier trato, una estipulación y un papel para el presidente que, según los expertos, no tiene precedentes. Además, el gobierno chino a fines de agosto se involucró en el proceso al presentar nuevas regulaciones que restringen las exportaciones de tecnología que parecen incluir el sistema que usa TikTok para elegir qué videos enviar a sus usuarios. Eso significa que ByteDance tendría que obtener una licencia de China para exportar cualquier tecnología restringida a una empresa extranjera.

El acuerdo se concretó rápidamente después de que la administración intensificara sus amenazas contra TikTok este verano, a pesar de los esfuerzos de TikTok por poner distancia entre su aplicación y su propiedad china. Instaló al ex alto ejecutivo de Disney Kevin Mayer como su CEO estadounidense, pero renunció en agosto después de solo unos meses en el trabajo, diciendo que "el entorno político ha cambiado drásticamente".

Tanto Microsoft como Oracle son más conocidos por sus ofertas de software empresarial que por las destinadas a los consumidores.

Oracle principalmente fabrica software de base de datos. Compite con gigantes tecnológicos como Microsoft y Amazon que brindan servicios en la nube, así como con especialistas en software empresarial como Salesforce.

Algunos analistas ven erróneo el interés de Oracle en un negocio de consumo. Oracle debería centrarse en adquisiciones del mercado empresarial y no invertir en una aplicación de consumo como TikTok que no encaja con el resto de su negocio, dijo el analista de Jefferies Brent Thill, quien compara la idea con la compra de una empresa de motocicletas por Delta Airlines. "No tiene ningún sentido", dijo.

Thill sugirió que competidores de TikTok como Facebook y Snapchat deberían estar "animando a Oracle" como comprador, porque Oracle no "agregaría mucho valor a la aplicación".

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, es inusual entre los ejecutivos de tecnología por su apoyo público al presidente Donald Trump, al organizar una recaudación de fondos para él en febrero en su finca de Rancho Mirage, California. La compañía también contrató a un ex asistente del vicepresidente Mike Pence; su CEO, Safra Catz, también formó parte del equipo de transición de Trump.

El presidente dijo el 18 de agosto que Oracle era "una gran empresa" que "podía manejar" la compra de TikTok. Se negó a manifestar su preferencia entre Oracle y Microsoft como compradores.