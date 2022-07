TikTok clasificará sus videos por edades 

Los Ángeles, EU.-La plataforma de TikTok comenzará a clasificar sus videos por edades y a esto le añadirá ciertas etiquetas como “contenido maduro” para ciertas publicaciones que no puedan reproducirse en cuantas para los usuarios que no sean mayores a los 19 años.

TikTok anunció este miércoles la medida, la cual imita a las clasificaciones de edad que se pueden encontrar en el cine, la televisión y los videojuegos, algo que encaja con su nuevo enfoque, el cual está más centrado en erguirse como una plataforma de entretenimiento y no tanto como una red social.

"Algunos contenidos podrían incluir temáticas maduras y complejas sobre experiencias o hechos reales que están dirigidos a audiencias maduras", explicó en el comunicado, donde adelantó que empezará a implementar los cambios en las próximas semanas.

La empresa no especificó quién o qué sistema será que se usará para poder determinar las categorías de contenido, pero sí aseguró que asigna a cada video una “puntuación de madurez” y también, a su vez, los clasifica en “temáticas de madurez”.

Un método nuevo

Asimismo, permitirá prohibir y censurar el seguimiento de ciertas etiquetas o cuentas para los padres preocupados por sus hijos.

Estas medidas llegan en un momento crítico para la imagen de la empresa, después de que dos familias de EU. hayan denunciado a TikTok porque sus hijas murieron al seguir un reto viral de la plataforma que les incitaba a grabarse ahogándose con diferentes artilugios.

En este sentido, la Alianza estadounidense de Gays y Lesbianas contra la difamación (Glaad) situó este miércoles a TikTok como la peor plataforma para el acoso.

Senado de EU pide investigar a TikTok por el uso de los datos de usuarios

Y la semana pasada el Comité de Inteligencia del Senado de EU. pidió a la Comisión Federal de Comercio investigar si las autoridades chinas están accediendo a datos de usuarios estadounidenses mediante la aplicación TikTok.

En la carta, el Comité menciona un artículo de investigación elaborado por Buzzfeed que afirma que empleados chinos de TikTok y ByteDance accedieron de manera regular a datos sensibles de usuarios estadounidenses, según una filtración de grabaciones correspondientes a reuniones internas de la empresa.

De acuerdo con esa pieza, la compañía transfiere algunos de esos datos recopilados a funcionarios de Pekín, a pesar de que los representantes de TikTok negaron durante una audiencia ante el Congreso de EE.UU., celebrada en octubre de 2021, cualquier contacto entre la popular aplicación y el Gobierno chino.

Te puede interesar: Senadores de Estados Unidos piden investigar TikTok por presunto espionaje a los usuarios