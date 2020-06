TikTok aplicará medidas para combatir la desinformación

CIUDAD DE MÉXICO.- Si bien las plataformas sociales resultan una gran herramienta para entretener e informar, muchas veces son utilizadas para propagar información errónea o incompleta es por ello que la Unión Europea cuenta con Código de Prácticas contra la desinformación que TikTok decidió firmar.

Con ello, la plataforma de origen chino se comprometió a adoptar, de manera voluntaria, una serie de medidas destinadas a combatir la propagación de información falsa que puede ser potencialmente peligrosa para los usuarios.

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más relevantes del mundo. Registra millones de descargas y usuarios activos por mes, principalmente adolescentes que, muchas veces, no pueden distinguir entre una noticia falsa e información real. De ahí la importancia de este código.

No obstante cabe decir que esta red social se especializada en el intercambio de videos cortos y que, por el tipo de público al que está dirigida, se basa más en contenido divertido, retos y bailes, lo que no quiere decir que no haya riesgo de propagación de "deepfakes" (videos falsos en donde se cambian los rostros de las personas para hacer creer que hicieron algo que no sucedió) o de información falsa y potencialmente peligrosa, en especial en momentos de interés general como cuando hay elecciones o ahora mismo por la pandemia de Covid-19.

Por todo ello la asociación comercial EDiMA, que actúa como portavoz de los inscritos en el Código de la UE, anunció que TikTok se había registrado formalmente. "Es una gran noticia, ya que amplía las plataformas en línea que intensifican la lucha contra la desinformación y muestra que el Código de Prácticas es un medio eficaz para asegurar que las empresas hagan más para luchar más eficazmente contra la desinformación", dijo Siada El Ramly, director general de EDiMA, en un comunicado.

Por su parte Theo Bertram de TikTok, dijo: "Para evitar la propagación de la desinformación en línea, la cooperación y la transparencia de la industria son vitales, y estamos orgullosos de firmar el Código de Práctica sobre desinformación para desempeñar nuestro papel".

A partir de ahora TikTok, como todas las empresas que han firmado el código, deberá proporcionar informes mensuales con detalles sobre las medidas que está tomando para hacer frente a las falsificaciones y respaldar sus afirmaciones con pruebas sólidas de que los pasos que están tomando están funcionando.

Y es que desde hace dos años los legisladores de la Unión Europea han hecho repetidas advertencias de que los gigantes de la tecnología no están haciendo lo suficiente para hacer frente a la propagación de la desinformación en sus plataformas. Asimismo se espera pronto un nuevo reglamento para el comercio electrónico lo que incentiva a las plataformas digitales a mostrar voluntad de trabajar con el actual código o arriesgarse a que en el futuro se enfrenten a normas más estrictas.

Facebook, Google, Twitter y Mozilla se encuentran entre las primeras plataformas tecnológicas en firmar el código de la Comisión en 2018. Y se dio a conocer que las negociaciones siguen en curso con WhatsApp propiedad de Facebook para unirse al código.