TikTok agrega advertencias de “contenido no verificado” para luchar contra la desinformación

La desinformación está muy presente en el mundo actual. En un intento por combatirla, las principales redes sociales —consideradas por muchos como el epicentro del problema— empiezan a efectuar cambios en la forma en que se comparte contenido. Facebook, Instagram y Twitter son algunas de las que están avanzando en este sentido. Ahora es el turno de TikTok, que busca advertirle a los usuarios sobre "información no verificada".

TikTok es uno de los fenómenos del momento. La red social de vídeos cortos se hizo un hueco en el mercado adolescente. Probablemente impulsada por el confinamiento, según un reporte de App Annie, el año pasado ha liderado el podio de las más descargadas a nivel mundial. Sorprendentemente ha desbancado a las apps que se encuentran bajo la órbita de Mark Zuckerberg, indica Hipertextual.

La creciente popularidad de TikTok es innegable —hasta el jefe de Instagram lo ha reconocido—. Sin embargo, esto puede convertirse en un contratiempo si la red social es utilizada para propagar fake news. ByteDance ha anunciado que está trabajando en una actualización. "Hemos diseñado esta función para ayudar a nuestros usuarios a ser conscientes de lo que comparten", han indicado desde la firma china.

TikTok en contra de los hechos no verificados

TikTok se ha asociado en el pasado a verificadores como PolitiFact, Lead Stories y SciVerify para evaluar el contenido de la plataforma y eliminarlo si rompe con las normas. La firma indica que "a veces, las comprobaciones de hechos no son concluyentes o el contenido no se puede confirmar, especialmente durante los eventos de desarrollo". En ese sentido han indicado que a partir de ahora algunas publicaciones podrá incluir la siguiente advertencia: "Este vídeo ha sido marcado como contenido no verificado".

Los vídeos marcados como "contenido no verificado" podrán seguir siendo compartidos por los usuarios, pero su difusión estará limitada. Es decir, no aparecerán en la página "Para ti" de los otros usuarios. Además, TikTok notificará al autor del contenido marcado.

Desde la compañía afirman que esta nueva función busca animar "una pausa para que las personas consideren su próximo movimiento antes de que elijan 'cancelar' o 'compartir'". Las advertencias ya llegaron a los usuarios de Estados Unidos y Canadá. En las próximas semanas serán implementadas a nivel mundial.