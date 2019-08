Tik Tok ya permite usar GIFs en los vídeos

TikTok ha sido actualizada con una función que ya conocida en Instagram: integración con Giphy. De esa forma, los usuarios de TikTok podrán añadir GIFs animados a sus vídeos como puede hacerse actualmente en las Instagram Stories.

La función ya está disponible en iOS y Android, pero es posible que no haya llegado a todos los países. El mecanismo es tan sencillo como grabar un vídeo, pulsar el botón "Stickers" y escribir un término de búsqueda en el apartado correspondiente. Si ya los usas en Instagram, usarlos en TikTok no te será complicado.

Giphy es una plataforma colaborativa, es decir, cualquier persona puede subir sus propios GIFs a Giphy y compartirlos con el mundo. Sin embargo, desde TikTok afirman que no todos los GIFs aparecerán en TikTok. En palabras de un portavoz, "los usuarios de Giphy pueden crear y cargar sus propios stickers en la plataforma. Sin embargo, su contenido no se indexará en la búsqueda de Giphy y no aparecerá en aplicaciones de terceros como TikTok a menos que sean un canal verificado en Giphy".

A base de actualizaciones y apostando por un formato enfocado al público juvenil, TikTok ha conseguido posicionarse como una de las aplicaciones más populares en Google Play y App Store. Tal es así que, de acuerdo a Sensor Tower, TikTok ha superado en descargas a Instagram en el segundo trimestre de 2019 y se ha quedado muy cerca de Facebook.

En los tres últimos meses, TikTok ha acumulado más de 120 millones nuevas instalaciones en todo el mundo, mientras que Instagram no ha llegado a los 80 millones.

Como decíamos antes, la integración con Giphy ha sido desplegada ya, por lo que solamente hay que actualizar la aplicación desde Google Play y App Store. Con información de Xataka Movil.