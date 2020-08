Thundercats llegará mañana a Hulu

Hulu comenzara a transmitir la serie de los Thundercats en su plataforma de streaming a partir de mañana. Esto incluye tanto la icónica serie original de la década de 1980 como el reinicio de 2011.

La caricatura original de Thundercats se emitió entre 1985 y 1989. Afortunadamente, Toonami el bloque de animación de Cartoon Network emitió la serie en 2002

El programa fue similar a muchas de las caricaturas de los 80 de la época. Lo que lo distingue de programas como Masters of the Universe y GI Joe fue el escenario. Con He-Man ocupando una especie de tierra de fantasía genérica y los Joes ambientados en la actualidad. Third Earth era un escenario más oscuro y lúgubre con el villano Mumm-Ra siendo más aterrador y valiente que el Skeletor más tonto y cómico.

En general, este es un gran logro para Hulu y los presenta como un servicio de transmisión a tener en cuenta. Con suerte, esta adquisición significa que pueden obtener dibujos animados más clásicos en la lista. Estos clásicos parecen haber sido olvidados como piezas clave de una biblioteca de transmisión. Netflix , Prime y HBO Max tienen opciones limitadas para dibujos animados de acción clásicos como este.