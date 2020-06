The Worlds Ends With You tendrá una adaptación al anime

The World Ends With You uno de los juegos mejores videojuegos para Nintendo DS tendrá su adaptación al anime, así lo ha confirmado un tuit de la cuenta oficial para el proyecto.

El sitio web oficial tiene un temporizador que aún no ha comenzado a moverse, junto con una cuenta regresiva durante siete días. Si bien la cuenta regresiva aún no ha comenzado, la revelación tendrá lugar el 3 de julio a las 9 p.m. EDT. También hay un enlace a la página Anime Expo Lite, que es el reemplazo de Anime Expo debido a la pandemia de coronavirus.

El estudio que está animando el espectáculo probablemente se revelará durante la convención. No hay un panel explícito con el tema The World Ends With You en la programación de Anime Expo Lite, pero hay varios para compañías de licencias de anime como Funimation, Crunchyroll y Aniplex.

The World Ends With You es un juego de Nintendo DS que se lanzó en julio de 2007. Desde entonces, se ha trasladado a Nintendo Switch en una versión relanzada llamada Final Mix, y se ha transferido directamente a dispositivos móviles. El juego está protagonizado por Neku, un niño de cabello anaranjado que se despierta en Shibuya con un misterioso temporizador en la mano. La historia del juego tuerce la moda, la amistad y la sensación persistente de la necesidad de aislarse de los demás en un gran juego.