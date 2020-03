The Uncertain: Last Quiet Day se puede canjear gratis en Steam

Este fin de semana podrás adquirir una divertida aventura Indie para PC gratis, se trata de The Uncertain: Last Quiet Day en Steam. Para adquirir tu copia de manera gratuita, solo debes acceder a la pagina y añadirlo a tu biblioteca de juegos digitales.

Lo mejor de todo es que este juego es un regalo y no una promoción de fin de semana gratis. Por lo que podrás descargarlo y jugar cuando quieras.

El precio normal de este título es de $15 dólares en la tienda de Steam.

The Uncertaint: Last Quiet Day es un juego quizás no muy popular al tratarse de un indie, sin embargo no quiere decir que sea malo. Se trata de una pequeña joya de Steam que ha obtenido mayormente valoraciones positivas por parte de los miembros de la comunidad, quedando satisfechos con este producto.

Su trama explora una aventura donde viajarás por un mundo donde no existe la moralidad y donde domina la lógica.

Tomando el control de un robot ingeniero que tiene curiosidad por la raza humana, iniciaras una aventura donde viajaras por un mundo donde no existe la moralidad y donde solo domina la lógica, lo que te llevara a tomar decisiones morales.

Se espera el lanzamiento de The Uncertain: Light at the End en el segundo trimestre de 2020, por lo que este regalo sea para promocionar el futuro lanzamiento de ComonGames.