The Legend of Zelda: Skyward Sword llega a Nintendo Switch este año

Nintendo ha llevado a cabo su primer evento Direct del año 2021, y además de anunciar títulos como Splatoon 3 y más personajes para Super Smash Bros. Ultimate, también han revelado la llegada de otro juego de la saga Zelda a Switch.

Se trata de The Legend of Zelda: Skyward Sword, que estará dando el salto a la Nintendo Switch en su versión “HD” este mismo año. Originalmente Skyward Sword llegó a la consola Nintendo Wii en 2011, y cinco años más tarde a la Wii U. Ahora, se suma al catálogo de juegos de la saga Zelda disponible en la consola actual de Nintendo, lo que supone una gran oportunidad para quienes no lo han jugado aún, indica Gizmodo.

Skyward Sword es uno de los juegos más interesantes en el universo de The Legend of Zelda porque se desarrolla justo al inicio de su complicada línea temporal, incluso narrando el origen de la mítica Espada Maestra.

El juego estará disponible el próximo 16 de julio en Nintendo Switch.