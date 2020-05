The Last of Us Part II de PS4, de los juegos más esperados

El tema que mas se habla entre los jugadores es The Last of Us Part II, el cual ya es el título de PS4 ya que se confirmo recientemente su fecha de lanzamiento. La marca PlayStation no ha mermado en detalles sobre la entrega para emocionar a los millones de fans con los que cuenta; aun así, no todo es provechoso para muchos, pues el peso oficial del título ha dejado a más de uno preocupado.

Recordemos que Sony retrasó indefinidamente el lanzamiento de The Last of Us Part II debido a que la COVID-19 había afectado el sistema de distribución. Lo que iba a significar que las ventas del videojuego no sean las esperadas por PlayStation, publica la republica.

The Last of Us Part II es de los videojuegos exclusivos más esperados por los fanáticos de PS4, quienes llevan siete años esperando por esta secuela para ver qué sucederá con Ellie y Joel en este mundo postapocalíptico.

De acuerdo a la publicación en la web oficial de PlayStation, se menciona que The Last of Us Part II ocuparía bastante espacio en la memoria de PS4, pues se necesitará 100 GB de espacio libre para poder instalar el videojuego en la consola.

Esto ocasionaría que la versión física de The Last of Us Part II incluya dos discos Blu-ray, como sucedió en su momento con el lanzamiento de Red Dead Redemption II, uno de los videojuegos más pesados que se estrenó en PS4 dos años atrás..

Cabe precisar que The Last of Us Part II se lanzará oficialmente en PS4 el 19 de junio. Además, en PlayStation Store ya se puede realizar la reserva del videojuego