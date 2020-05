The Last of Us 2 ya es gold

Tras un largo desarrollo y el proceso más convulso que ha vivido Naughty Dog hasta la fecha, The Last of Us: Parte II ya ha alcanzado su fase "gold" y se prepara para su distribución. Así lo ha comentado Neil Druckmann en la cuenta de Instagram del estudio, aprovechando también para hablar sobre lo ocurrido y lo que nos depara el juego.

A partir de este punto The Last of Us 2 se da por terminado. Al menos en lo que a la meta principal del estudio se refiere. Ahora toca empezar a fabricar discos, subir el juego a PlayStation Network y, como suele ser habitual, acabar de arreglar esos detalles que llegarán vía parche tras el lanzamiento, publica vidaextra.

El agradecimiento de Druckmann al equipo

Druckmann hace referencia a lo raro de la situación, afirmando que ahora mismo estarían en el estudio comiendo pastel y bebiendo. Una fiesta que tocará posponer a cuando acaben sus confinamientos.

Repasando los distintos departamentos que han trabajado en el juego el creativo dedica también un momento a reconocer lo emotivo que será, y no sólo por la situación actual.

The Last of Us 2 llegará a PS4 el próximo 19 de junio tras lidiar con no pocos retrasos y una gran filtración hace algunas semanas. El juego pesará más de 100 GB, así que ya podéis ir haciendo hueco en vuestros discos duros.