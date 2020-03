The Fall of Lazarus gratis durante esta cuarentena

No Wand Studios, ha ofrecido una copia gratuita de su juego The Fall of Lazarus para apoyar a que las personas permanezcan dentro de casa. El estudio desarrollador se encuentra en Zaragoza, España uno de los países más afectados por el coronavirus COVID-19.

The Fall of Lazarus es un juego de exploración y puzzles en primera persona ambientado en un futuro de ciencia ficción con una profunda historia llena de misterios a bordo de una nave de carga abandonada que gira en torno a la redención y las segundas oportunidades.

Acerca de este juego

El juego se desarrolla a bordo de la USSC Lazarus (Unified Space Ship Companies), nave perteneciente a la corporación KR (Kross-Rübel), compañía dedicada al transporte interestelar de materiales ligada a la industria minera. El jugador tomara el rol del protagonista, una veterana de las guerras Venusianas que quiere forjarse un nuevo futuro. Fue seleccionada para participar en una misión de nueve años en una colonia minera. Cuando despierta del criosueño descubre que se encuentra sola en la nave y sin apenas memoria.

El jugador debe explorar, investigar y encontrar una forma de abandonar la nave antes de que la situación empeore. Por el camino, el protagonista experimentará una serie de traumáticos eventos relacionados con su vida personal: visiones, ensoñaciones de sus recuerdos, ruidos extraños y apariciones que jugarán con su mente y harán que se cuestione qué es real y qué no lo es.

Tenemos un guion con una trama principal y un emotivo viaje esperándote, pero esto es solo el principio. Si continuas investigando veras que hay mucho más bajo la superficie. Una vez superadas las primeras escenas del juego seras libre para explorar la nave al completo, pudiendo escudriñar cada rincón.

El misterio de qué esta sucediendo es el pilar fundamental del juego, sin embargo es el jugador el que deberá unir las pistas y llegar a sus propias conclusiones.

Para poder conseguir gratis este juego y saber lo que sucedió en el USSC Lazarus bastará con que ingreses en itch.io y lo reclames para que de inmediato comience la descarga y puedas disfrutarlo en Windows.