Tetris desaparecerá de los dispositivos móviles

CIUDAD DE MÉXICO.- Tetris es un juego tan popular y atemporal que ha existido en diversas plataformas como dispositivos permitían jugarlo, inclusive triunfo en los dispositivos móviles.

Tetris evoluciono a la par con la tecnología, ofreciendo nuevas formas de jugarlo, contando con piezas de color, lo que lo hacía más interesante y divertido.

EA anuncio que lo retirara de la App Store y de la Play Store el 21 de Abril, por lo que no será posible continuar utilizando la App en dispositivos Android e iOS.

Saludos, fans: Ha sido toda una aventura, pero desgraciadamente ha llegado el momento de decir adiós: A partir del 21 de abril de 2020, la aplicación Tetris de EA será retirada y no estará disponible para jugar. Podrán seguir disfrutando del juego y usando todos los objetos existentes hasta el 21 de abril de 2020. Esperamos que se hayan pasado muchísimas horas de diversión con este juego y queremos agradecerles todo su apoyo. ¡Gracias!”, indica la nota de despedida por parte de EA.

La desaparición del juego acumulador de bloques no tiene una razón clara por parte de EA, no da explicaciones del porque termina su ciclo de vida, aunque se especula que ya no generaba los dividendos que se esperaban del juego, lo que significa que ya no generaba descargas o que cada vez eran menores.