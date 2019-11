Terrakion llega a Pokémon GO para reemplazar a Cobalion

Niantic continúa liberando contenido para Pokémon GO. Esta vez, se ha confirmado la llegada del poderoso Terrakion, el legendario de la región Teselia/Unova que reemplazará a Cobalion en las incursiones de nivel 5. Conoce cuándo podrás capturarlo, tabla de IV’s y más en los siguientes párrafos.

Recordemos que Cobalion ha estado un mes en Pokémon GO, tiempo suficiente para que los usuarios logren capturar a este legendario de la quinta generación con IV’s perfectos para utilizarlo en el ataque de gimnasios y en el modo PVP.

Terrakion, al igual que Cobalion, también forma parte del trio de los espadachines místicos de Teselia. Este legendario es de tipo roca/lucha y respecto a sus stats se convertiría en el mejor de su tipo dentro de Pokémon GO.

¿Cuándo llega Terrakion a Pokémon GO?

De acuerdo a la publicación de Niantic en la web oficial de Pokémon GO, los jugadores de todo el mundo podrán encontrar a Terrakion en las incursiones de nivel 5 del videojuego desde el 27 de noviembre hasta el miércoles 17 de marzo, indica La República.

La hora pactada para el debut de Terrakion es la misma a la que Niantic tiene acostumbrados a los jugadores de todo el mundo, pues las incursiones de este legendario en Pokémon GO iniciarán a partir de las 4 de la tarde hora local.

En Pokémon GO, Terrakion tendrá habilitado movimientos de tipo psíquico, tierra, lucha y roca. Sin embargo, este último es la mejor elección de ataques para el legendario, tanto para defender como para atacar.

Las estadísticas de Terrakion

Las estadísticas de Terrakion no están muy balanceadas que digamos, pues su nivel de ataque es muy bueno al igual que su aguante, pero se ve disminuido con la poca defensa que tiene el legendario de Teselia, por lo que deberás tener mucho cuidado en el momento de usarlo en Pokémon GO.

La tabla de IV’s también es importante para los usuarios de Pokémon GO, es por eso que en la gráfica debajo verás la cantidad de PC que tendrá Terrakion si sus valores individuales son perfectos.

¿Terrakion shiny llega a Pokémon GO?

Otra de las incógnitas planteadas por los usuarios de Pokémon GO es si Terrakion debutará en el juego de realidad aumentada con su variante shiny, lo cual genera mucho hype, pero que no veremos en un buen tiempo, pues Niantic no ha confirmado el aspecto variocolor de este legendario de Teselia, por lo que solo podrás capturarlo en su apariencia natural.

Terrakion y su primera hora legendaria en Pokémon GO

El debut de Terrakion en Pokémon GO será por todo lo alto, pues el hecho de que llegue le día de mañana, miércoles 27 de noviembre, lo hace automáticamente protagonista del evento semanal Hora Legendaria.